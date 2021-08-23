Диетолог назвала "беспроблемный" способ сбросить лишний вес

Чтобы "беспроблемно" сбросить лишний вес, желающим похудеть стоит начать практиковать контроль порций. При этом, калорийные продукты нужно оставить на завершение приема пищи.

Таким советом поделилась индийский диетолог Нэнси Дехра в своем Instagram. Так, эксперт рекомендует две трети тарелки заполнять едой, богатой белком, овощами и салатом, а оставшуюся часть – "любимыми углеводами".

"Этот метод работает, потому что вы можете контролировать количество съедаемой порции при каждом приеме пищи. Это простой способ, обеспечивающий удобство и разнообразие", – написала она.

Диетолог объяснила, что большинство людей, как правило, начинают прием пищи с углеводов, поскольку они являются самыми вкусными. По ее словам, хотя такие продукты и не вредны, каждый прием пищи должен содержать оптимальное количество белков и жиров.

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"Этот метод поможет вам контролировать свою порцию и меньше есть непреднамеренно", – отметила Дехра.

Она добавила, что салаты и овощи богаты клетчаткой и питательными веществами, а белок насыщает, следовательно – сытость сохраняется надолго.

Напомним, ранее были названы три простые привычки, которые помогут похудеть. Так, для достижения желаемой формы нужно отказаться от перекусов, уменьшить стрессы и выполнять более короткие и интенсивные серии упражнений вместо кардиотренировок.

Кроме того, всем сторонникам интервального голодания нужно знать, что оно способствует увеличению продолжительности жизни, так как укрепляет здоровье клеток и запускает адаптацию к недоеданию, или так называемую метаболическую гибкость. Однако вместе с тем приводит к минимальной потере веса и может грозить потерей мышечной массы.

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