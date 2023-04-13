Диетолог объяснила, какое питание предотвращает рак толстой кишки

Колоректальный рак – одно из самых серьезных онкологических заболеваний, которое может поражать человека. Основными провоцирующими факторами являются возраст, этническая принадлежность и семейный анамнез. К сожалению, на эти факторы повлиять мы не в состоянии. Однако существуют и те, что подвергаются коррекции. Одним из них является питание. Сокращение в рационе красного обработанного мяса, алкоголя и увеличение потребления клетчатки могут снизить риск опасного недуга.

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"Факторы риска, которые подлежат изменению, играют решающую роль в здоровье толстой кишки". Таким выводом поделилась с изданием Northwestern Medicine диетолог, доктор медицинских наук Патрисия Араужо.

Правильное питание должно стать привычкой на всю жизнь, ведь оно не только дарит красоту, но может помочь в предотвращении развития серьезных заболеваний. Чтобы предотвратить развитие колоректального рака, доктор Араужа советует придерживаться простых рекомендаций.

Уменьшите потребление красного мяса

Употреблять говядину, баранину, свинину, а также колбасы или мясные деликатесы необходимо в умеренном количестве. American Istitute for Cancer Research утверждает, что даже 50 г переработанного мяса может повышать риск колоректального рака на 18%.

Для обеспечения уровня белка выбирайте нежирные продукты, например курицу, рыбу, яйца или бобовые.

Сократите количество алкоголя и табака

Чрезмерное употребление алкоголя вредит всему организму. Спиртные напитки содержат слишком много сахара и калорий и могут приводить к ожирению, которое является одним из провоцирующих факторов рака толстой кишки.

Кроме того, курящие люди также имеют повышенный риск развития онкологических заболеваний, в том числе и колоректального рака.

Потребляйте клетчатку

Большинство людей не потребляют достаточное количество клетчатки для обеспечения правильной работы организма. Для пополнения необходимых запасов Патрисия Араужоу советует обогатить рацион цельнозерновыми продуктами (булгур, коричневый рис и т.п.), свежими овощами и фруктами, орехами и семенами.

Кроме налаживания сбалансированного рациона, для обеспечения здоровья и снижения риска развития опасных заболеваний следует поддерживать постоянный вес и быть физически активными.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о пользе бобовых. Специалисты утверждают, что бобы, нут и фасоль являются источником растительного белка и имеют не меньшую питательную ценность, чем рыба или мясо.