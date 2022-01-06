Диетологи посоветовали, как не набрать лишний вес во время праздников

Новогоднее и рождественское время дарит нам множество положительных эмоций и оставляет после себя теплые воспоминания. Радость подарков и благодарность, долгожданные встречи, изысканные кулинарные угощения – все это обязательный атрибут празднования. Однако часто кроме приятных сюрпризов, мы получаем еще и бонус в виде нескольких лишних килограммов на талии.

Чтобы послепраздничные дни не были испорчены тяжестью желудка и плохим самочувствием, следует правильно подготовиться и организовать досуг и рацион. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и подготовил подборку советов, которые помогут вернуться к обычной жизни без нежелательных последствий для здоровья и красоты.

Как бы вы не были заняты подготовкой к празднику, не следует пропускать привычный завтрак или обед. Во-первых, организму нужны силы и энергия для полноценного отдыха, а получить их мы можем только из правильных продуктов.

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Во-вторых, чувствуя сильный голод, вы не сможете удержаться от переедания за праздничным столом, чем перегрузите пищеварительную систему и рискуете набрать лишний вес.

Мозг ассоциирует наполненность тарелки с чувством сытости. Используя большую посуду, вы постоянно стремитесь наложить на нее больше еды, чем вам нужно для утоления аппетита.

Учитывая, что на праздники вкусности не всегда полезны, вы можете съесть слишком много лишнего.

Известно, что белковые продукты не только необходимы для функционирования организма, но лучше насыщают его, поддерживая при этом постоянный вес. Вы можете смело лакомиться курицей или индейкой, бобами или блюдами с чечевицей.

Также следует наполнить тарелку овощами, цельнозерновыми продуктами или орехами, которые содержат большое количество клетчатки, что помогает работе желудочно-кишечного тракта и надолго лишает чувства голода.

Кроме того, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, он еще очень калорийный. Спиртные напитки содержат слишком много сахара, а нежелание быстро опьянеть заставляет вас больше есть во время празднования.

Утренний похмельный синдром, как правило, влияет на активность или способность делать физические упражнения, так что все это обязательно скажется на фигуре.

Чем быстрее мы едим, тем меньше времени прислушиваться к себе и почувствовать сытость. Необходимо тщательно пережевывать пищу: это успокаивает вкусовые рецепторы и позволяет не переедать. Так, исследования доказали, что медленное питание способно приводить к снижению потребления калорий у здоровых женщин.

Обычно на праздничном столе слишком много вредного соблазна. Печенье, пирожные или конфеты содержат большое количество сахара, который не только откладывается на нашей талии, но и сильно вредит здоровью, вызывая даже заболевание сердечно-сосудистой системы.

Если вы не можете отказаться от сладостей, выберите натуральные фрукты, которые не нанесут большого вреда ни весу, ни самочувствию.

Если вы организуете праздник самостоятельно, можете заранее сбалансировать рацион таким образом, чтобы он удовлетворял вкусы ваших гостей и был максимально питательным и полезным.

Однако если вы даже приглашены в гости, то тоже можете взять с собой собственное полезное и вкусное блюдо, которым можно угостить хозяев и лакомиться без страха за фигуру.

Не все жиры вредят организму и приводят к чрезмерному весу. Полезные жиры, содержащиеся в авокадо, красной рыбе или орехах, очень полезны и необходимы для полноценной работы организма и усвоения жирорастворимых витаминов А, D, E и K.

Кроме того, они быстро насыщают организм и уберегут от переедания.

Несмотря на то, что праздники, как правило, нарушают обычное течение нашей жизни, очень важно сохранять привычную умеренную физическую активность и не отказываться от нее. Домашние встречи и походы в гости, чрезмерное угощение, недостаточный отдых заставляют нас проводить досуг пассивно. Однако это тоже может привести к лишним килограммам.

Если вы не посещаете спортзал регулярно, найдите время для пешей прогулки на свежем воздухе, езды на велосипеде или бассейна – это значительно улучшит ваше самочувствие и поможет с набранным весом.

Праздники и каникулы – это всегда увлекательные и незабываемые моменты, которые надолго остаются в памяти. Чтобы они приносили только положительные эмоции и не вредили здоровью и красоте, следует воспользоваться советами специалистов и соблюдать определенные правила, которые помогут наслаждаться долгожданным торжеством.

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