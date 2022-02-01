Диванный синдром: зависимость от телевизора на 35% повышает риск развития тромбоэмболии – исследование

Просмотр телевизора в течение четырех и более часов в день может на 35% повысить риск образования тромбов и тромбоэмболии. Чтобы избежать развития заболевания, нужно регулярно делать перерывы и двигаться.

Об этом говорится в исследовании, которым руководил доктор из Бристольского университета Сетор Кунуцор. Результаты работы опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. Речь идет об острой закупорке кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования и попавшим в циркулирующую кровь.

Исследование изучило связь между долгим просмотром телевизора и венозной тромбоэмболией. Заболевание может проявляться в виде легочной эмболии (сгустков крови в легких) и тромбозом глубоких вен (сгустков крови в глубокой вене, обычно ног, который может попасть в легкие и вызвать легочную эмболию).

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Наиболее распространенная форма тромбоэмболии поражает конечности, вызывая флебит, который проявляется отеком ног, покраснением и болью. При поражении других органов могут возникнуть более серьезные проблемы, например, слепота в случае вовлечения центральной вены сетчатки. Легочная эмболия также особенно опасна, передает издание La Repubblica.

Помимо возраста факторами риска развития этого состояния являются любые хирургические вмешательства, курение, наличие варикозного расширения вен и малоподвижный образ жизни. Как говорится в исследовании чрезмерное пребывание перед телевизором, а также нездоровые закуски, также являются фактором риска.

Исследователи провели анализ с учетом трех различных исследований, в которых приняли участие более 131 тысячи участников в возрасте старше 40 лет. Их разделили на две группы – тех, кто смотрел телевизор как минимум четыре часа в день и тех, кто проводил возле экрана до 2,5 часов в день.

Средняя продолжительность наблюдения в трех исследованиях варьировалась от пяти до 19 лет. За этот период у 964 участников развилась ВТЭ. У представителей первой группы вероятность развития заболевания была в 1,35 раза выше. Связь не зависела от возраста, пола, индекса массы тела и физической активности.

Как отметил Кунуцор, длительный просмотр телевизора связан с малоподвижностью, что является фактором риска для разбития тромбоэмболии.

"Вот почему людям рекомендуется путешествовать после операции или во время дальнего перелета. Кроме того, при длительном сидении в скрюченном положении кровь накапливается в конечностях, а не циркулирует, что может привести к образованию тромбов", – сказал он.

Кроме того, доктор отметил, что "телезависимые", согласно отчетам, склонны потреблять нездоровую пищу, что может стать причиной ожирения и высокого кровяного давления, что повышает вероятность образования тромбов.

Как сообщал OBOZREVATEL , прививка против COVID-19 повышает риск того, что у человека возникнут сердечно-сосудистые заболевания или тромбоз. В то же время он значительно ниже вероятности таких состояний в случае коронавирусной инфекции, определили исследователи Оксфордского университета.