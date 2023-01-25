Длилась 16 часов: во Львове провели уникальную операцию по пересадке легких от посмертного донора

Украинские хирурги провели уникальную операцию по пересадке легких от посмертного донора. Орган пересадили 56-летнему киевлянину Алексею Чернышкову.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Мужчина, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, страдал серьезным заболеванием – тотальной буллезной эмфиземой. Из-за нее он едва мог самостоятельно пройти 30 метров.

Алексею пересадили легкие 54-летнего мужчины, который скончался в результате инсульта. Операция длилась 16 часов – это была вторая такая пересадка в Украине и первое такое вмешательство, которое наши медики провели самостоятельно. Раньше им в этом помогали иностранные коллеги.

Эту историческую операцию проделала команда Первого медобъединения Львова во главе с кардиохирургами Романом Домашичем и Игорем Гуменным.

Алексей Чернышков сам воспитывает 11-летнего сына и на операцию решился, чтобы у ребенка был отец. Сейчас мужчина уже дышит самостоятельно, он отлично чувствует себя после хирургического вмешательства.

В Минздраве добавили, что умерший украинец, родные которого согласились отдать органы другим пациентам, после своей смерти спас жизнь сразу пять человек. Помимо легких медики пересадили его сердце, печень и почки, все операции прошли успешно.

"Светлая память донору. Безграничная благодарность родным за их решение!" – пишут в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские хирурги провели уникальную операцию раненому военнослужащему. Они достали из тела воина неразорвавшуюся гранату ВОГ.

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