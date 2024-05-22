Как помогает вода с куркумой и как правильно приготовить напиток

Вода с куркумой – это эффективный способ детоксикации организма, особенно после пандемии COVID-19, когда здоровье стало особенно важным. Этот напиток известен своими полезными свойствами для повышения иммунитета и улучшения самочувствия благодаря куркумину.

Регулярно выпивая воду с куркумой, вы помогаете поддерживать свой организм. Почему следует попробовать этот напиток, пишет OBOZ.UA.

Куркума и сердце

Куркума может помочь в снижении риска сердечных заболеваний, являющихся одной из ведущих причин смерти во всем мире. Хроническое воспаление считается ключевым фактором в развитии сердечных проблем, поэтому важно избегать его влияния. Регулярное употребление куркумы может эффективно снизить этот риск и улучшить состояние слизистой кровеносных сосудов.

Куркума и похудение

Куркума может быть эффективным средством для снижения уровня жировых клеток и способствовать похудению, особенно в контексте стрессовых ситуаций. Повышенный уровень стресса может приводить к чрезмерному накоплению жира, особенно в области живота, из-за дисбаланса гормона кортизола. Однако куркума известна своими свойствами сбалансирования гормонального фона, что может помочь в предупреждении этого процесса. Несколько исследований подтверждают, что потребление куркумина может способствовать уменьшению роста жировых клеток в организме.

Куркума и холестерин

Куркума может способствовать снижению уровня холестерина и поддержанию его здорового уровня, особенно в условиях окислительного стресса, хронического воспаления и высокого уровня сахара в крови. Широко известно, что высокий уровень холестерина часто связан с этими факторами. Куркума известна своими противовоспалительными свойствами, поэтому ее регулярное употребление может помочь снизить уровень холестерина. Даже одно исследование показало, что прием 500 мг куркумина ежедневно в течение недели привел к снижению общего холестерина почти на 11% и увеличению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП) на 29%.

Куркума и мозг

Куркумин, содержащийся в куркуме, может влиять на функцию мозга, особенно из-за его свойства увеличивать выработку белка BDNF (фактор нейронного роста мозга). Высокий уровень BDNF связан с улучшением памяти и настроения, в то время как низкий уровень может увеличить риск развития болезни Альцгеймера и депрессии. Таким образом, куркумин может оказать полезное влияние на здоровье мозга и психическое состояние человека.

Куркума и кожа

Куркума обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые делают ее отличным средством для борьбы с процессами старения кожи. Она помогает снизить риск развития различных заболеваний кожи – угревая сыпь и другие проблемы. Регулярное употребление куркумы или нанесение на кожу масок и кремов с ее добавлением может улучшить состояние кожи и сохранить ее молодость и здоровье.

Как приготовить напиток с куркумой?

Чтобы приготовить воду с куркумой дома, следует следующим простым шагам:

1. Возьмите кастрюлю, налейте в нее воды и доведите до кипения.

2. В другую чашку добавьте одну чайную ложку куркумы и половину чайной ложки лимонного сока.

3. Затем налейте горячую воду в чашку.

4. Чтобы подсластить можно добавить немного меда.

5. Хорошо размешайте смесь и выпейте теплой.

6. Ограничит ежедневное потребление до 500-1000 мг.

Раньше OBOZ. UA рассказывал, как с помощью куркумы укрепить иммунитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.