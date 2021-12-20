Для кого аспирин может быть опасен: ученые назвали группу риска

Для определенной группы пациентов ацетилсалициловая кислота или аспирин могут представлять определенную угрозу. В частности, с особой осторожностью к приему препарата следует подходить больным с такими хроническими заболеваниями, как диабет, ожирение и повышенный уровень холестерина.

Как написал Bild со ссылкой на исследование немецких ученых, хотя аспирин считается самым распространенным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, существует связь между приемом этого препарата и риском возникновения сердечной недостаточности. Так, при длительном приеме аспирина этот риск возрастает на 26%.

Такие выводы группа ученых под руководством Блерима Муджаджа из Левенского Католического университета сделала проанализировав результаты обследования 30 827 участников эксперимента из 12 стран. Все испытуемые были старше 40 лет, имели как минимум один отягощающий фактор, например, лишний вес, повышенное артериальное давление, диабет или зависимость от никотина. Четверть из них регулярно принимала аспирин.

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В течение пяти лет ученые наблюдали за состоянием их здоровья. У 1330 из них развилось заболевание сердца, приведшее в конечном итоге к сердечной недостаточности. Примечательно, что у пациентов, регулярно принимавших аспирин, заболевание возникало чаще. Риск в этой группе был на 26% выше, чем у остальных.

В то же время, ученые отметили, что это лишь первое исследование и взаимосвязь приема аспирина и возникновения сердечной недостаточности еще требует изучения.

Они не исключили, что полученные данные повлияют на протокол, который предусматривает профилактический прием аспирина. Может быть пересмотрена дозировка препарата, частота его приема и т.д.

Аспирин достаточно "старый" медицинский препарат. Он был изобретен немецким химиком Феликсом Хоффманом еще 120 лет назад. В его основе лежит салициловая кислота. Хоффман заявил, что таблетками можно сбивать высокую температуру. Данный препарат на сегодняшний день входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик рассказал о том, какую роль играет аспирин при заболевании коронавирусной инфекцией.