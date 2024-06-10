Для поддержания здоровья и костей: какие полезные жиры следует потреблять

Жиры – это ключевой компонент для обеспечения здоровья нашего организма. Отказ от них может быть помехой для нашего тела, поскольку они играют критическую роль во многих физиологических процессах.

OBOZ.UA рассматривает несколько видов жиров, отмечаемых своим полезным влиянием на здоровье. Кроме того, их польза доказана учеными.

Черный шоколад

Черный шоколад имеет большое количество жира, что составляет около 65% его калорий. Он не только удовлетворяет ваши вкусовые чувства, но и обеспечивает необходимую энергию. Кроме того, в черном шоколаде содержится железо, магний, медь и марганец, а также богат антиоксидантами, которые придают ему целый ряд полезных свойств.

Исследования подтверждают, что употребление темного шоколада уменьшает риск сердечных заболеваний, улучшает когнитивные функции мозга и даже защищает кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Так что наслаждайтесь вкусом и пользой чёрного шоколада с каждым кусочком.

Яйца

Яйца – очень полезный продукт на нашем столе. Они содержат витамины и минералы, они являются полезным достоянием для сбалансированного рациона.

Согласно исследованиям, холестерин в яйцах не влияет на уровень холестерина в крови большинства людей, успокаивая тех, кто раньше воздерживался от их потребления. И это неудивительно, ведь эти маленькие чудеса содержат почти все питательные вещества, необходимые для оптимального функционирования организма. Белки, жиры, омега-3 жирные кислоты – все это у них присутствует в больших количествах. Поэтому не забывайте о желтоке, ведь именно там находится большинство полезных веществ, которые сделают ваше питание еще более здоровым и насыщенным.

Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима – настоящий источник пользы для вашего организма. Она является одним из главных ингредиентов средиземноморской диеты, помогает поддерживать здоровье сердца, снижает риск сердечных заболеваний и поддерживает оптимальное артериальное давление. Богатая витаминами Е и К, а также антиоксидантами, она известна своими противовоспалительными свойствами и способностью бороться с окислением плохого холестерина. Заполните вашу кухню этим благородным маслом и наслаждайтесь не только отличным вкусом, но и здоровьем вашего тела.

Кокос

Это очень важный продукт с источником жирных кислот, важных для нашего организма. Кокосовые орехи и кокосовое масло содержат около 90% насыщенных жирных кислот, которые по исследованиям способствуют снижению риска сердечных заболеваний и поддерживают общее состояние здоровья. Они полезны для костей, печени и иммунной системы. Так что кокосы – это не только вкусное дополнение к вашему рациону, но и лучшие помощники для вашего здоровья.

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