Добавьте их в свой рацион: 5 главных источников кальция

Человеческий организм просто нуждается в таком неизменном минерале, как кальций. Он ведь мощно действует на состояние костей и зубов, а также способствует здоровью сердца, работе мышц и передаче нервных сигналов.

В среднем суточная потребность в потреблении кальция для мужчин и женщин составляет около 1000 мг. OBOZ.UA предлагает пять основных источников кальция, которые необходимо включить в свой рацион.

Молоко

В молоке вы найдете основную порцию кальция, ведь только одна чашка коровьего молока содержит 276-352 мг кальция. В то же время, молоко также является хорошим источником белка, витаминов A и D.

Сыр

Потребление сыра увеличивает уровень кальция в организме. Ведь, например, только 30 граммов сыра пармезан обеспечивает организм 330 мг кальция, а это более 30% вашей ежедневной потребности. В то же время, твердый не содержит много лактозы, что делает его очень легким для пищеварения.

Йогурт

Это тоже один из главных источников получения кальция, ведь со стаканом йогурта вы удовлетворяете 45% вашей суточной нормы потребления кальция. В то же время в нем полно фосфора, калия и витаминов B2 и B12.

Миндаль

Если любите орехи, тогда выбирайте миндаль, ведь только 30 граммов этого продукта обеспечит 8% вашей ежедневной потребности в кальции. При этом миндаль также богат клетчатками, здоровыми жирами, магнием, белоком и витамином Е. В то же время миндаль помогает снизить артериальное давление, жировые отложения и риск других метаболических заболеваний.

Листовая зелень

Для пополнения уровня кальция потребляйте шпинат, капусту, брокколи, сельдерей. Употребление вареных овощей может обеспечить вас примерно 336 мг кальция, что составляет 33% вашей суточной потребности. Эти продукты также богаты калием и магнием.

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