Домашние средства, которые помогут избавиться от шелушения кончиков пальцев

Наши руки часто подвергаются воздействию агрессивных химических веществ из моющих средств и другой бытовой химии. Это может привести к шелушению кожи вокруг кончиков пальцев.

В большинстве случаев шелушение кончиков пальцев не вызывает беспокойства. Однако, если домашние методы лечения не помогают в течение определенного периода времени, это может являться признаком того, что нужно обратиться к врачу. Мы собрали вам несколько эффективных средств, которые вы можете попробовать.

Бананово-медовая паста поможет смягчить кончики пальцев.

Домашнее средство для отшелушивания кончиков пальцев - паста из бананов, меда и молока, которую можно приготовить собственноручно.

Разомните кусочек банана, добавьте половину чайной ложки меда и одну столовую ложку молока. Нанесите пасту на сухие кончики пальцев. Оставьте по крайней мере на полчаса, а затем смойте.

Нанесите вазелин и оставьте на ночь

Вазелин – прекрасное средство для решения проблем сухой кожи, поэтому он может творить чудеса, если вы имеете дело с шелушением кончиков пальцев.

Нанесите немного вазелина на сухие кончики пальцев и оставьте на время. Чтобы получить максимальный эффект, оставьте его на ночь, завернув руки в чехол или надев перчатки.

Окуньте пальцы в миску с теплой водой с овсяными хлопьями

В миску с теплой водой добавьте немного овсяного порошка и окуните в нее пальцы. Через 15-20 минут вымойте руки прохладной водой. Высушите их и нанесите на пальцы увлажняющий крем.

Вы также можете сделать смесь овсяного порошка с молоком и наносить его на кончики пальцев. Делайте это каждый день перед сном.

Кокосовое масло – давнее средство от сухости кожи.

Лущение кончиков пальцев может быть вызвано несколькими факторами, такими как частое мытье рук, солнечные ожоги и т.д. Но если вы чувствуете, что кончики пальцев шелушатся из-за сухой погоды, кокосовое масло может стать вашим спасителем.

Это масло является естественным увлажнителем и очень удобно, особенно в холодную погоду. Массируйте пальцы с маслом ежедневно для достижения наилучших результатов.

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