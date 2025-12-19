Достаточно одной дозы: ученые обнаружили у лягушек бактерию, которая может уничтожать рак

Ученые из Японии обнаружили бактерию в кишечнике японских древесных лягушек, которая способна уничтожать опухоли после однократного введения. В научной работе говорится, что бактерия Ewingella americana продемонстрировала чрезвычайно мощную способность уничтожать опухолевые клетки и превзошла стандартные методы лечения.

Как сообщает издание New Atlas, об открытии сообщилиисследователи японского института передовых наук и технологий, которые изучали микробиом амфибий и рептилий. Авторы отметили: "Ewingella americana продемонстрировала чрезвычайно мощную цитотоксическую активность с селективной способностью к нацеливанию на опухоли, что характерно для факультативных анаэробных бактерий".

Редкие опухоли в природе

Исследователи обратили внимание на амфибий и рептилий из-за того, что в диких условиях у этих животных опухоли встречаются крайне редко. Если новообразования и появляются, то обычно это связано с загрязнением окружающей среды или лабораторными условиями. При этом такие животные живут дольше, чем можно было бы ожидать, учитывая их размер, и выдерживают значительные клеточные нагрузки во время метаморфоз или регенерации.

Ученые предположили, что часть естественной защиты от рака может быть связана не только с клетками организма, но и с бактериями, которые живут в кишечнике. Для проверки этой гипотезы команда изолировала 45 штаммов бактерий от японских древесных лягушек, тритонов и ящериц. После многоэтапного отбора остались девять микроорганизмов с противоопухолевыми свойствами, среди которых Ewingella americana показала самый сильный эффект.

Подробности механизма

В ходе экспериментов бактерию однократно вводили внутривенно мышам с колоректальным раком. У всех подопытных животных опухоли полностью исчезли. Впоследствии мышей повторно подвергали воздействию раковых клеток, но новые опухоли не развивались, что указывает на формирование длительной иммунной памяти.

Ученые установили, что бактерия действует по двойному механизму. Она активно накапливается в условиях низкого содержания кислорода, характерных для опухолей, и за 24 часа увеличивает свою численность в тысячи раз. В то же время бактерия выделяет токсины непосредственно внутри опухоли и активирует иммунный ответ организма.

Не вредит здоровым тканям

Исследователи установили, что Ewingella americana избирательно накапливается только в опухолевой среде и не повреждает здоровые органы. По словам ученых, это связано с особенностями самих опухолей – недостатком кислорода, повышенной проницаемостью сосудов и локальным угнетением иммунитета.

В публикации указано, что после введения бактерия быстро исчезала из кровотока и становилась необнаруживаемой уже через 24 часа. Воспалительные реакции были кратковременными и полностью исчезали в течение 72 часов. В течение двух месяцев наблюдений у мышей не зафиксировали признаков поражения органов или хронической токсичности.

Безопасность и контроль

Отдельно исследователи отметили безопасность такого подхода. Бактерия оказалась чувствительной к антибиотикам, что позволяет быстро вмешаться в случае нежелательных эффектов. В отчете указано, что штамм имеет минимальную патогенность и выгодно отличается от генетически модифицированных бактерий, которые также тестируют в противоопухолевой терапии.

Авторы исследования подчеркнули, что результаты пока получены только на животных моделях. Хотя опухоли мышей и людей имеют много общих молекулярных маркеров, между иммунными системами существуют существенные различия. Однако ученые считают это направление перспективным для дальнейших разработок.

Следующие шаги

В дальнейшем команда планирует проверить эффективность бактерии при других видах рака, в частности раке молочной железы, поджелудочной железы и меланоме. Также исследователи намерены уточнить оптимальные дозы и способы введения и оценить возможность сочетания бактериальной терапии с иммунотерапией и химиотерапией.

В выводах авторы отметили, что открытие подтверждает большой терапевтический потенциал микробиома низших позвоночных. По их мнению, это может стать основой для создания нового класса противораковых препаратов.

