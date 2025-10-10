Еда для настроения и энергии: что стоит есть утром, днем и вечером

Чтобы чувствовать себя энергично и сосредоточенно в течение всего дня, важно выбирать правильные продукты в нужное время. Некоторые из них помогают проснуться утром, другие – уменьшить стресс или усталость после обеда.

Есть и те, что способствуют восстановлению после тренировок или обеспечивают глубокий сон. Знание, что и когда есть, позволяет не только поддерживать энергию, но и улучшать настроение и общее самочувствие, пишет eatthis.com.

Продукты, придающие бодрости

Грейпфрут

По данным Национального фонда сна, аромат цитрусовых, в частности грейпфрута, помогает организму проснуться. Кроме того, запах цитрусовых стимулирует выработку серотонина – гормона счастья. Грейпфрут также богат витамином С, который укрепляет иммунитет и помогает уменьшить объем талии. Исследование, опубликованное в журнале Metabolism, показало: употребление половины грейпфрута перед едой снижает висцеральный жир и уровень холестерина.

Капуста кейл

Эта зелень богата витаминами и минералами, поэтому прекрасно подходит к омлетам или смузи. Кале содержит много железа, что помогает бороться с усталостью и повышает энергию. Низкий уровень железа может вызвать анемию, которая делает нас вялыми.

Яйца

Они содержат холин и витамины группы В, которые поддерживают работу мозга и уровень энергии. Белок в яйцах усваивается медленно, обеспечивая длительную бодрость и сытость без резких скачков энергии.

Продукты для борьбы со стрессом

Виноградный сок

Если стресс мешает вам работать, попробуйте 350 мл виноградного сока ежедневно. Исследования Университета Лидса показали, что это улучшает память и общую производительность.

Авокадо

Этот суперфрукт насыщает, стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает ненужные перекусы. Даже половинка авокадо может заменить вредные перекусы во время стресса.

Фисташки

Шелушение фисташек замедляет процесс еды, что само по себе имеет терапевтический эффект. Исследование Пенсильванского университета показало: они уменьшают реакцию организма на стресс.

Продукты, помогающие утолить голод

Греческий йогурт

Порция 170 г обезжиренного йогурта содержит всего 100 калорий и 17 г белка, насыщая без лишних калорий. Кроме того, он богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника.

Яблоки

Эти фрукты содержат медленно усваиваемую клетчатку и натуральный сахар фруктозу, что дает энергию для продуктивной утренней работы.

Миндаль

Содержит полезные жиры, белок и клетчатку для плоского живота. Магний помогает превращать сахар в энергию, обеспечивая длительный эффект насыщения.

Продукты, которые могут вызывать сонливость

Коровье молоко

Большое количество молочных продуктов замедляет кровообращение из-за высоких энергетических затрат на переваривание, что приводит к вялости.

Арахисовая паста

Содержит триптофан, который может вызвать усталость. Употреблять лучше умеренно, сочетая с продуктами, добавляющими энергии.

Картофель фри

Чрезмерное употребление углеводов вызывает скачки сахара в крови и усталость, затуманивая сознание.

Продукты, повышающие бдительность после обеда

Темный шоколад

Исследование Nestlé показало: ежедневное потребление шоколада в течение двух недель снижает уровень гормонов стресса у людей с высокой нагрузкой.

Вода

Недостаточная гидратация снижает энергию и бдительность. Пейте воду регулярно, чтобы поддерживать работоспособность.

Мята перечная

Уменьшает усталость и повышает концентрацию. Мятный чай или жвачка помогут сохранить ясность ума.

Продукты для восстановления после тренировки

Шоколадное молоко

Употребление до или после тренировки улучшает выносливость и синтез мышечного белка, способствуя восстановлению.

Арбуз

Его сок уменьшает мышечную боль и быстро восстанавливает водный баланс благодаря 92% содержания воды.

Банан

Банан богат калием и магнием, поддерживает сокращение мышц и синтез белка, что уменьшает судороги после тренировки.

Продукты, которые обеспечивают сытость

Лосось

Лосось богат омега-3 и белком, способствует контролю веса и здоровью сердца. Отдавайте предпочтение дикому лососю.

Фасоль

Фасоль в составе имеет резистентный крахмал, который усваивается медленно, удерживая вас от перекусов. Полстакана содержит около 14 г клетчатки.

Киноа

Киноа – это полноценный белок со всеми девятью незаменимыми аминокислотами и клетчаткой. Идеально заменяет рис или дополняет салаты.

Продукты, помогающие заснуть

Чай

Ромашковый чай способствует высвобождению глицина, который расслабляет мышцы и нервы. Зеленый чай содержит теанин, который также помогает заснуть.

Мед

Ложка меда перед сном стимулирует глюкозой мозг выключить орексин, что вызывает бдительность.

Вишни

Вишни – это естественный источник мелатонина, регулирующего сон. Исследования университетов Пенсильвании и Рочестера показали уменьшение симптомов бессонницы при регулярном употреблении вишневого сока.

