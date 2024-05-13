Еда, которая поможет пережить смену сезонов

Во время смены сезонов важно корректировать свой рацион, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами и поддержать его здоровье. Стоит учитывать, в чем вы ограничены и чем можно восполнить такой дефицит питательных веществ.

Предлагаем ознакомиться с некоторыми советами, которые помогут определить, как составить свой рацион для каждого из сезонов.

Лето

Летом лучше отдавать предпочтение легкой пище, которая не утяжеляет, питает и придает ощущение свежести. Это могут быть сочные сезонные фрукты, салаты, цуккини и огурцы. Кроме того, стоит ограничить потребление зерновых, орехов, мяса и молочных продуктов. А также, контролируйте потребление воды.

Осень

С наступлением холодов, организм нуждается в блюдах, которые согревают и укрепляют иммунитет. Для этого стоит добавить в рацион такие продукты, как киноа, пшено, а также морковь, тыкву, фрукты, травы, имбирь и корицу.

Зима

Чтобы поддержать организм и предоставить ему больше питательных веществ, стоит есть продукты, которые будут поддерживать тепло и предоставлять энергию. В частности, добавьте семена льна, чиа, тыквы, молочные и мясные продукты, а также редьку, ячмень и сухофрукты.

Весна

Весной следует провести детоксикацию организма и есть легкую низкокалорийную пищу. Употребляйте зелень, ростки, спаржу, редьку, брокколи, а также сезонные овощи и фрукты.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как увеличить питательную ценность еды.

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