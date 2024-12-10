Еда в пользу талии: какой рацион поможет похудеть

Плоский живот – это не только мечта, но и вполне достижимая цель, если правильно подойти к питанию. Многие диеты направлены на снижение веса, но далеко не все из них помогают снизить объемы в зоне талии.

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К счастью существуют простые и эффективные привычки, которые можно внедрить в свой рацион, чтобы получить желаемый результат. Следуя советам от eatthis.com, вы сможете улучшить свой внешний вид без чрезмерных ограничений и стресса.

Пейте больше воды

Поддержка водного баланса – это не только залог хорошего самочувствия, но и важный шаг к плоскому животу.

"Ежедневно выпивайте количество воды, равное половине вашего веса в килограммах, умноженной на 33 мл. Вода не только увлажняет, очищает организм и добавляет энергии, но и помогает уменьшить потребление калорий, ограничивая употребление сладких напитков и газировки", - советует диетолог и тренер Саманта МакКинни.

Увеличьте количество белка

Белковая пища не только обеспечивает длительное ощущение сытости, но и способствует снижению веса, вытесняя менее полезные продукты из рациона.

"Ежедневно получайте примерно 2,2 г белка на каждый килограмм вашего идеального веса. Белок стабилизирует уровень сахара и инсулина в крови, снижая тягу к обработанным продуктам", - рекомендует МакКинни.

Ешьте больше овощей

Думаете, что в вашем рационе достаточно овощей? Саманта МакКинни уверяет: если вы стремитесь к плоскому животу, увеличение их потребления является ключевым фактором.

Диетолог советует ежедневно есть от 5 до 7 стаканов некрахмалистых овощей. "Овощи богаты витаминами, минералами и фитонутриентами, а также содержат клетчатку, которая регулирует гормональный фон и помогает контролировать аппетит", - объясняет она.

Замедлите темп еды

Занятость в повседневной жизни может заставить вас есть торопливо, но медленное и вдумчивое потребление пищи поможет избежать вздутия.

"Две основные причины вздутия живота – это глотание воздуха и чрезмерное потребление углеводов. Быстрое питание приводит к попаданию большого количества воздуха в тракт, что вызывает дискомфорт", – отмечает диетолог Триста Бест.

Воспользуйтесь этими простыми советами, чтобы улучшить свое питание и приблизиться к желанному виду живота.

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