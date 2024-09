Эффективная пищевая добавка, улучшающая когнитивную функцию

Сбалансированное питание и регулярная физическая активность важны для здоровья человека. Для дополнительной поддержки можно ввести в рацион биодобавки, которые усиливают защиту организма и укрепляют иммунную систему.

Например, исследование, опубликованное в Alzheimer's & Dementia показало, что ежедневный прием поливитаминов может улучшить когнитивные функции, забота о которой особенно важна с возрастом. О чем говорится в исследовании и как поливитамины влияют на работу мозга, рассказали в Eat This, Not That.

В исследовании с участием 2262 человек в возрасте от 65 лет, которые не имели серьезных проблем со здоровьем, участники ежедневно принимали поливитамины, экстракт какао или плацебо. Уже через три года были проведены повторные когнитивные тесты, чтобы оценить влияние этих добавок.

Результаты показали изменения в когнитивных способностях в разных группах, принимавших эти добавки. Хотя экстракт какао не дал заметных результатов, но ежедневный прием поливитаминов смог положительно повлиять на память и когнитивные функции у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А именно, поливитамины смогли улучшить память и способность к планированию.

Хотя поливитамины могут положительно влиять на когнитивные функции, основное внимание должно быть сосредоточено именно на сбалансированной диете. Поливитамины могут помочь восполнить дефицит, но они не должны заменять разнообразное питание, поскольку фрукты, овощи, бобовые и цельные зерна являются лучшими источниками витаминов и минералов.

