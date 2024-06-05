Эффективно от пигментации и прыщей: 5 клубничных масок для лица

Пятна от высыпаний и прыщей на коже создают иногда настоящую проблему. На помощь могут прийти природные ингредиенты.

Например, можно использовать клубнику, являющуюся источником антиоксидантов и нескольких питательных веществ. OBOZ.UA предлагает несколько рецептов эффективных клубничных масок для лица.

Клубника и мед

Эта маска является эффективным средством для борьбы с надоедливыми прыщами на лице. Наибольшая эффективность маски достигается в результате нанесения на сухое лицо дважды в неделю. Для приготовления используйте блендер и приготовьте тонкую пасту, используя четыре ягоды клубники и столовую ложку меда. После использования смойте маску холодной водой.

Клубника и лимон

Маска из клубники и лимона эффективна при уменьшении пигментации и чрезмерной загорелости кожи. При приготовлении используйте блендер и измельчите несколько клубники и смешайте их с соком половины лимона. Для наиболее эффективного результата применяйте маску регулярно.

Клубника и овсянка

Эта маска помогает заживлять повреждения кожи. Для приготовления в блендере необходимо измельчить шесть ягод клубники с одной ложкой столовой овсяных хлопьев до образования однообразной пасты. При нанесении пасты на лицо выполняйте массаж руками круговыми движениями и оставьте до высыхания. Овсянка действует как скраб, а клубника помогает заживлять кожу.

Клубника и йогурт

Эта маска поможет сделать кожу более сияющей и увлажненной. Сделайте клубничное пюре и смешайте его со свежими сливками и медом. Если у вас жирная кожа, замените свежие сливки йогуртом. Маску следует наносить на 20 минут, а хранить смесь можно в холодильнике для последующего использования.

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