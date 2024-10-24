Эффективное утро: как йога к завтраку меняет ваше тело и настроение

Утренние тренировки часто ассоциируются с бегом на рассвете или походом в спортзал, прежде чем ваше любимое заведение откроет свои двери. Однако существует еще один вид физических упражнений, который может принести значительные преимущества, если выполнять его до завтрака, и это йога.

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Специалисты советуют начать свою утреннюю практику еще до первой чашки кофе. Исследования показывают, что вы можете извлечь больше пользы от этой древней практики, выполняя ее утром. Больше об этом пишет eatthis.com.

Вы значительно снизите уровень стресса

Начало дня по йоге может помочь избежать стресса еще до того, как он возникнет. Исследование, проведенное в 2018 году, выявило, что у женщин, регулярно занимавшихся йогой, уровень стресса значительно уменьшился всего после 12 занятий. Это может быть связано со способностью йоги снижать уровень кортизола – гормона стресса.

Другое исследование показало, что йога помогает развивать "интероцептивное осознание" – способность прислушиваться к сигналам и ощущениям своего тела, что может способствовать снижению стресса. Кроме того, духовная и медитативная составляющая йоги, естественно, уменьшает напряжение.

Вы получите естественный заряд энергии

Утренные тренировки в целом дают естественный прилив энергии, и йога не исключение. "Йога помогает разблокировать энергетические каналы вдоль позвоночника", – объясняет инструктор йоги Вида Билкус. Это помогает телу наполниться жизненной силой. Подтверждает это и исследование 2017 в журнале Frontiers of Psychology, которое обнаружило, что двух минут йоги достаточно для повышения уровня энергии и самооценки.

Йога облегчит боль с утра

Если после сна у вас возникают боли из-за неудобной позы, йога может стать отличным решением, особенно для снятия боли в пояснице. Исследование 2017 года, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показало, что йога так же эффективна, как и физиотерапия, в облегчении боли в пояснице. Она также помогает людям с артритом и другими хроническими заболеваниями. Если вы займетесь йогой до завтрака, это даст вам чувство готовности к покорению нового дня.

Вы укрепите здоровье сердца

Чтобы запустить кровообращение с утра, не обязательно пробегать марафон. Исследование 2019 года, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, выявило, что трехкратные занятия йогой в неделю способствуют снижению артериального давления, особенно в сочетании с медитацией и дыхательными упражнениями. Так что если хотите поддержать здоровье сердца, йога станет прекрасным выбором.

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