Эффективные упражнения для мышц, которые можно делать на пляже

Пляж – это идеальная локация для тренировок с прекрасным видом и свежим воздухом. Если тренироваться в таком месте, можно не только улучшить свою физическую форму, но получить витамин D и улучшить свое психическое здоровье.

Кроме того, тренировка на песке считается более эффективной для наращивания мышц благодаря увеличенной нагрузке. Предлагаем ознакомиться с эффективными упражнениями на пляже от Eat This, Not That, которые укрепят ваши мышцы.

Отжимание

Примите положение планки, выравнивая тело прямой линии. Поднимайте ноги вместе и держите плечи на одной линии с запястьями. Держите корпус и ягодицы напряженными, опускайтесь до тех пор, пока грудь не коснется пола, а затем подтолкните себя обратно. Сделайте от 10 до 20 повторений.

Спринт

Спринт на песке не только улучшает кардио и анаэробную подготовку, но и способствует наращиванию мышц ног благодаря дополнительному сопротивлению. Однако перед началом важно разогреться легким бегом и растяжкой. Затем наклонитесь вперед и бегайте на скорости около 80% вашего максимума, выполняя спринты на расстояние 40-100 метров в 4-6 раундах.

Прыжки с приседаниями

Начните, расставив ноги на ширине бедер. Держите корпус напряженным, откидывая руки и бедра назад. Смахните руками вперед и прыгните как можно выше. Затем, мягко приземлитесь в полуприсед и снова прыгните. Выполните 10-15 повторений.

Выпады при ходьбе

Сделайте шаг вперед одной ногой, крепко поставьте стопу и опуститесь так, чтобы заднее колено прикоснулось к полу. Повернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Выполните 10-12 повторений для каждой ноги.

