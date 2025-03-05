Эффективные упражнения, которые помогут укрепить мышцы живота, улучшить осанку и избежать травм

С возрастом поддержка физической формы становится все более важной, особенно когда речь идет о мышцах кора. Сильный корпус не только помогает сохранить хорошую осанку и баланс, но и предотвращает боль в спине и снижает риск травм.

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После 40 лет следует включить в тренировку эффективные упражнения, способствующие укреплению мышц. Издание eatthis.com опубликовало четыре лучших движения, которые помогут вам оставаться в форме и поддерживать крепкий корр.

"Прочная кора является основой как для эффективных тренировок, так и для повседневной жизни", – объясняет тренер Кейт Мейер.

1. Упражнение "Птичка-собака"

Это упражнение не только укрепляет мышцы коры, но и улучшает координацию и помогает уменьшить боль в пояснице.

Встаньте на четвереньки, расположив руки под плечами, а колени под бедрами. Вытяните правую руку вперед, одновременно выпрямляя левую ногу назад. Повернитесь в исходное положение, соединив локоть и колено под корпусом. Повторяйте движение, чередуя стороны. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений на каждую сторону.

2. Поворот

Это классическое упражнение эффективно прорабатывает косые мышцы живота, помогая сформировать стройный и подтянутый торс.

Сядьте на пол, согнув колени и подняв стопы над поверхностью. Немного отклонитесь назад, удерживая спину прямой. Соедините руки перед собой или возьмите отягощение (например, медбол или гантель). Медленно поворачивайте корпус влево, а затем вправо. Сделайте 3 подхода по 20 повторений.

3. Седалищный мост

Это упражнение отлично укрепляет не только кор, но и ягодицы. Она полезна для поддержания стабильности и правильной осанки.

Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы поставьте на пол. Положите руки вдоль тела. Поднимите бедра вверх, напрягая ягодичные мышцы. Опустите таз в исходное положение и повторите движение. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

4. Планка

Планка является одним из лучших упражнений для укрепления коры. Она также помогает улучшить осанку и предотвратить боль в пояснице.

Упритесь передплечями в пол, расположив локти под плечами. Отведите ноги назад, образуя прямую линию от головы до пяток. Удерживайте это положение от 30 до 60 секунд. Сделайте 3 подхода, удерживая планку в течение 30-60 секунд.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как поддерживать форму после 40 лет.

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