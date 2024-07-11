Эксперт рассказал, что можно и что нельзя делать за 2 часа до сна

Когда речь заходит о натуральных средствах для сна, большинство людей пользуется традиционными советами, основанными на здравом смысле. При этом эксперты утверждают, что существует множество других моментов в вечернем распорядке, негативно влияющих на качество сна, с которыми вы, возможно, не знакомы.

DailyMail пообщалась на эту тему с доцентом кафедры медицины сна в Медицинской школе Икан при Маунт-Синай, Анкит Парекх. Вот о каких важных "до" и "после", рассказала ученая.

Ужинайте с умом

Вы наверняка знаете, что поздний прием пищи связан с набором веса и повышенным риском ожирения. Эта дурная привычка также влияет на качество сна. В частности, употребление острой или жирной пищи вечером может привести к изжоге, симптомы которой " могут "разрушить" сон.

Пейте кофе по утрам

Рассмотрите возможность употребления кофе только в утренние часы. Исследования показывают что стимулирующее действие кофеина сохраняется в течение 6 часов после его употребления.

Это означает, что организм будет чувствовать повышенную тревожность, когда вы готовитесь ко сну, что затрудняет процесс засыпания. Чтобы избежать таких проблем эксперт советует пить кофе до 15:00.

Алкоголь не усыпляет

Если вам кажется, что пара бутылок пива вас усыпит – не обманывайтесь, на самом деле алкоголь снижает качество ночного отдыха. Спиртные напитки разрушают глубокую стадию сна – период, когда организм активно восстанавливается.

Регулярное употребление алкоголя также повышает вероятность развития апноэ – состояния, при котором у людей во сне останавливается дыхание. Это связано с расслаблением мышц горла и языка, блокирующих поступление кислорода в легкие.

Избегайте интенсивных физических нагрузок

Физические упражнения считаются полезными для сна, если они не слишком интенсивные и вы занимаетесь фитнесом до 7 вечера.

Это связано с тем, что кардио упражнения увеличивают частоту сердечных сокращений и внутреннюю температуру, что в итоге затрудняет засыпание.

Сделайте спальню удобной

Вот несколько простых приемов, помогающих сделать спальню максимально благоприятной для сна.

Во-первых, если у вас есть кондиционер, установите на нем идеальную для организма температуру – 18-22° C.

Во-вторых, позаботьтесь, чтобы ваша спальня была тихой и опрятной.

Как показали исследования, наведение порядка в спальне помогает страдающим бессонницей быстрее и крепче засыпать.

Готовьтесь ко сну заранее

Что касается правил ночного распорядка, начинайте укладываться за два часа до того, как планируете лечь спать.

Каким бы ни был ваш распорядок дня, последовательное выполнение этих шагов послужит сигналом для организма, что пора засыпать, и вы естественным образом заметите, что вам хочется спать

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