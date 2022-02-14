Как сохранить крепость костей: эксперты назвали основные способы

С возрастом органы и системы человеческого организма могут претерпевать изменения, терять прочность и работать иначе. Костная ткань не является исключением. При прогрессировании метаболического заболевания и уменьшении количества кальция в костях развивается заболевание, которое мы называем остеопорозом. Для предотвращения недуга важно наладить питание, избавиться от вредных привычек и получать умеренную физическую нагрузку.

Не стоит медлить с походом к врачу для обследования и консультации, однако ежедневная забота о здоровье ложится на ваши плечи. Полезными советами специалистов для сохранения здоровья костей поделилась на электронном ресурсе Cleveland Clinic.

Ешьте овощи

Овощи – лучший источник витамина С, который, в свою очередь, стимулирует выработку клеток для образования костей. Зеленые и желтые овощи также содержат витамин К, который необходим костной системе для укрепления.

Видео дня

Добавьте в рацион витамин D

Как правило, мы не получаем достаточное количество витамина D из продуктов и окружающей среды. Комбинированные таблетки кальция и витамина тоже не покрывают нормы, поэтому для поддержания здоровья костной системы рекомендуется принимать добавки, которые обеспечат организм необходимым количеством этих веществ.

Выполняйте силовую тренировку

Чтобы кости не теряли крепости, необходимо их тренировать, но прежде воспользоваться консультацией врача или тренера. Полезными упражнениями могут стать аэробика, танцы, теннис или баскетбол.

Ограничит курение и алкоголь

Если вы хотите сохранить здоровье, то следует бороться с вредными привычками, поскольку потеря минеральной тканью плотности связана со злоупотреблением табачными и алкогольными изделиями.

Обратитесь к врачу

Не медлите с походом к врачу, который может обследовать состояние костной ткани и определить риск развития остеопороза или переломов. В случае склонности к заболеванию костей специалисты назначат профилактическую терапию и посоветуют действенные способы предотвратить осложнения.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что микроорганизмы кишечника могут влиять на суставы и порекомендовал соблюдать сбалансированное питание.