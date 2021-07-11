EMA озвучило главные побочные эффекты утвержденных в ЕС вакцин

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опубликовало предварительный отчет о побочных эффектах после вакцинации препаратами от коронавируса, одобренными в ЕС. Оказалось, что в редких случаях они могут вызвать заболевания сердца, крови и аутоимунные болезни.

В частности, на официальном сайте ЕМА говорится, что вакцины производства Pfizer-BioNTech и Moderna под названиями Comirnaty и Spikevax соответственно в редких случаях могут привести к миокардиту – воспалению сердечной мышцы, и перикардиту – воспалению наружной оболочки сердечной мышцы.

Симптомы этих заболеваний могут быть различными, но часто включают одышку, сердцебиение, которое может быть нерегулярным, и боль в груди. По результатам исследования, Комитет рекомендовал внести миокардит и перикардит как новые побочные эффекты в информацию с предупреждением для повышения осведомленности среди медработников и людей, которые получают эти вакцины.

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Отмечается, что среди 117 млн доз вакцины Pfizer, которые ввели в ЕС у 145 человек обнаружили миокардит, у 138 – перикардит. Вакцину от Moderna укололи около 20 млн раз и обнаружили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Вакцину Janssen производства компании Johnson & Johnson ЕМА не советует колоть людям с синдромом капиллярной утечки – когда плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов. Это редкое заболевание обнаружили у трех привитых препаратом, двое из них умерли. Стоит отметить, что на 21 июня 2021 года во всем мире было введено более 18 млн доз вакцины Janssen.

Побочным эффектом от вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca является синдром Гийена-Барре – редкое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление нервных окончаний и приводит к мышечной слабости, болям, онемению и осложнениям во время движения. Однако медики не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть связь случаев синдрома с прививкой.

Отмечается, что людям, которые получили вакцину, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них развиваются слабость и паралич конечностей, которые могут прогрессировать до груди и лица. Однако баланс пользы и риска от приема вакцины остается неизменным.

Что касается побочных эффектов от китайской вакцины CoronaVac, которой прививают в Украине, то их пока нет, поскольку ЕС до сих пор не утвердил этот препарат.

Напомним, в Турции и завершили третью фазу исследования вакцины от коронавируса CoronaVac. Промежуточные результаты показали, что препарат эффективен против симптоматического заболевания в 83,5% в случае введения двух доз.

Документы по вакцине CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech находятся на рассмотрении в Европейском агентстве по оценке лекарственных препаратов (ЭМА) для признания препарата допустимым для въезда в страны ЕС. В перспективе это значительно упростит украинцам возможность передвигаться по Европе.

В то же время компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech намерены просить разрешения США на использование третьей дозы их вакцины против коронавируса – разработчики уверены, что еще одна прививка в течение года может значительно усилить иммунитет человека. На сегодня исследования показывают, что вакцина этого производителя обеспечивает надежную защиту от варианта вируса Дельта. Но антитела со временем естественным образом ослабевают.

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