Эмоциональное похмелье: ученые объяснили, почему после употребления алкоголя люди испытывают стыд и тревогу

Кроме неприятных физических признаков похмелья – головной боли, тошноты, жажды и чувствительности к свету и звуку – алкоголь также может вызывать длительные негативные эмоциональные состояния. Из-за их продолжительности медики-исследователи называют такое состояние "зависанием тревожности". Аспектр таких негативных эмоций довольно широк – это и затуманенный ум, и тревога, раздражительность и чувство жалости и стыда.

Доцент кафедры психологии Бирмингемского университета Салли Адамс раньше всегда выпивала несколько бокалов после напряженной недели, "чтобы расслабиться и унять свою тревогу". Но "на следующее утро тревожность всегда возвращалась в десять раз сильнее", говорит ученая.

По ее словам, доктор бросила пить, потому что "длительная тревога на следующий день не стоит кратковременного удовольствия".

Механизм воздействия

Ученые утверждают, что употребление алкоголя имеет широкий спектр влияния на организм, как положительное, так и отрицательное.

В мозге алкоголь нарушает тонкий баланс химии нейромедиаторов – конечностей клеток, которыми они "общаются" и передают сигналы. Также присутствие алкоголя в крови вызывает высвобождение дофамина в центре удовольствия мозга, что вызывает ощущение бодрости и подъема. Одновременно спиртное усиливает действие нейромедиатора ГАМК, который вызывает расслабление и сонливость, а также ослабляет действие нейромедиатора глутамата, из-за чего ухудшается память и двигательные способности.

И это далеко не весь перечень действия алкоголя в мозге человека.

"Алкоголь – достаточно сложный наркотик. Он делает все это одновременно, и именно поэтому имеет так много разных эффектов", – объясняет доктор Стивен Холт, глава клиники лечения зависимостей в Медицинской школе Йельского университета.

Влияние на настроение

Влияние алкоголя и так называемого похмельного синдрома на настроение объясняется тем, что мозг сам "пытается вернуться к базовому состоянию". Именно эти попытки мозга заставляют человека чувствовать себя "довольно ужасно" на следующий день, отмечает доктор Салли Адамс.

Еще в 2021 году она доказала: люди во время похмельного синдрома гораздо менее способны контролировать и регулировать свои эмоции, чем другие люди. И это не зависит ни от возраста, ни от стажа пьянства и тому подобное.

А превалирует одно – "что-либо кажется более негативным во время похмелья, чем без него", утверждает доктор.

Многофакторность

Объяснить одной причиной ту или иную эмоциональную окраску, которая ощущается во время употребления алкоголя невозможно. Здесь всегда действует ряд причин, причем довольно широкий.

Например, сон: хотя алкоголь может помочь быстрее заснуть, он также уменьшает временной срок фазы быстрого сна. А это в свою очередь вызывает тревожность. Также известно, что употреблениеалкоголя приводит к обезвоживанию. И хотя само обезвоживание можно и не заметить, оно обязательно повлияет на настроение человека.

Доказано, что хроническое употребление алкоголя изменяет базовый уровень нейромедиаторов в мозге. Именно этим объясняется гипервозбуждение или панические атаки, если резко прекратить пить.

Как сообщал OBOZ.UA, все больше исследований показывают, что и простые, безалкогольные напитки могут по-разному влиять на риск инсульта и здоровье сердечно-сосудистой системы. Например, кофе и чай приобрели репутацию полезных продуктов, тогда как газированные напитки вызывают опасения. Однако многое решает то, в каком количестве вы употребляете тот или иной напиток и употребляете ли вы сахар и другие добавки.

