Ешь, как обычно, но худей: как уменьшить 500 калорий в день без диет
Похудение не обязательно предполагает строгие ограничения или голодание. Иногда достаточно изменить подход к питанию – и результат не заставит себя ждать.
Профессор Франклин Джозеф делится с express.co советами, как легко сократить до 500 калорий в день, не уменьшая порции. Ниже приведены простые ежедневные изменения, которые помогут вам худеть без стресса и жестких диет.
"Суть не всегда в том, чтобы уменьшить количество пищи. Часто достаточно изменить ее качество. Особенно летом, когда аппетит снижается, а график становится более гибким, простые изменения в питании могут помочь сократить 400-500 калорий в день – и при этом не создавать впечатление диеты", – отмечает Джозеф.
Как сократить 500 калорий в день, не уменьшая объемов пищи?
Особое внимание стоит обратить на обед и напитки – именно они чаще всего незаметно добавляют калорий.
Профессор советует заменить тяжелые, калорийные обеды более легкими, но не менее питательными: "Вместо багета с майонезом или панини из кафе, в которых может быть до 700 калорий, лучше выберите цельнозерновую булочку с овощами-гриль и хумусом или белковый салат с фасолью или креветками. Такой вариант сразу позволяет сократить примерно 300 калорий, и вы все равно будете сыты".
Что касается напитков, стоит быть внимательнее.
"Большой фраппе или сладкий смузи могут содержать от 300 до 400 калорий. Вместо этого выберите ледяной черный кофе с небольшим количеством молока или газировку с лаймом – такая замена на самом деле очень эффективна", – отмечает он.
Как не набрать вес летом?
Во время жаркого сезона стоит также пересмотреть типичные летние блюда. Например, профессор советует: "Вместо жареного халуми выберите куриные шашлычки, вместо картофеля фри – свежие овощи с хумусом, а на десерт съешьте фруктовый салат, а не мороженое. Так вы сэкономите до 400-500 калорий только за один прием пищи".
Также обратите внимание на перекусы – они могут стать ловушкой.
"Протеиновый батончик или небольшая горсть орехов – это гораздо лучший выбор, чем чипсы или пирожные. К тому же они дольше поддерживают чувство сытости", – говорит он.
Результат в мелочах
По мнению профессора Джозефа, лето – идеальное время, чтобы начать изменения. Люди больше двигаются, чаще пьют воду и предпочитают легкую пищу. И если использовать эти сезонные особенности правильно, похудение будет происходить естественно.
"Если ежедневно делать несколько простых замен в рационе, можно создать стабильный дефицит калорий без строгих ограничений или ощущения, что вы себе в чем-то отказываете. Эти мелкие шаги со временем дают ощутимые результаты", – объясняет он.
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