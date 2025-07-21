Ешь, как обычно, но худей: как уменьшить 500 калорий в день без диет

Похудение не обязательно предполагает строгие ограничения или голодание. Иногда достаточно изменить подход к питанию – и результат не заставит себя ждать.

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Профессор Франклин Джозеф делится с express.co советами, как легко сократить до 500 калорий в день, не уменьшая порции. Ниже приведены простые ежедневные изменения, которые помогут вам худеть без стресса и жестких диет.

"Суть не всегда в том, чтобы уменьшить количество пищи. Часто достаточно изменить ее качество. Особенно летом, когда аппетит снижается, а график становится более гибким, простые изменения в питании могут помочь сократить 400-500 калорий в день – и при этом не создавать впечатление диеты", – отмечает Джозеф.

Как сократить 500 калорий в день, не уменьшая объемов пищи?

Особое внимание стоит обратить на обед и напитки – именно они чаще всего незаметно добавляют калорий.

Профессор советует заменить тяжелые, калорийные обеды более легкими, но не менее питательными: "Вместо багета с майонезом или панини из кафе, в которых может быть до 700 калорий, лучше выберите цельнозерновую булочку с овощами-гриль и хумусом или белковый салат с фасолью или креветками. Такой вариант сразу позволяет сократить примерно 300 калорий, и вы все равно будете сыты".

Что касается напитков, стоит быть внимательнее.

"Большой фраппе или сладкий смузи могут содержать от 300 до 400 калорий. Вместо этого выберите ледяной черный кофе с небольшим количеством молока или газировку с лаймом – такая замена на самом деле очень эффективна", – отмечает он.

Как не набрать вес летом?

Во время жаркого сезона стоит также пересмотреть типичные летние блюда. Например, профессор советует: "Вместо жареного халуми выберите куриные шашлычки, вместо картофеля фри – свежие овощи с хумусом, а на десерт съешьте фруктовый салат, а не мороженое. Так вы сэкономите до 400-500 калорий только за один прием пищи".

Также обратите внимание на перекусы – они могут стать ловушкой.

"Протеиновый батончик или небольшая горсть орехов – это гораздо лучший выбор, чем чипсы или пирожные. К тому же они дольше поддерживают чувство сытости", – говорит он.

Результат в мелочах

По мнению профессора Джозефа, лето – идеальное время, чтобы начать изменения. Люди больше двигаются, чаще пьют воду и предпочитают легкую пищу. И если использовать эти сезонные особенности правильно, похудение будет происходить естественно.

"Если ежедневно делать несколько простых замен в рационе, можно создать стабильный дефицит калорий без строгих ограничений или ощущения, что вы себе в чем-то отказываете. Эти мелкие шаги со временем дают ощутимые результаты", – объясняет он.

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