Ешьте и худейте: какие пищевые сочетания помогут снизить вес

Процесс похудения подразумевает употребление меньше калорий, чем тратит организм. Однако телу можно помочь снижать вес более эффективно, если ответственно подойти к рациону, наполнить тарелку полезными сочетаниями и отказаться от пустых углеводов.

Некоторые продукты могут помогать друг другу, что делает их более действенными и вкусными в паре. OBOZ.UA расскажет о таких блюдах.

Пюре из авокадо на хлебе с проросшими зернами на завтрак

В последнее время авокадо стало очень популярным в рационе худеющих людей, ведь оно богато клетчаткой, здоровыми жирами, витаминами и минералами. Однако не следует бояться комбинировать пюре из авокадо и хлеб с проросшими зернами. Он также богат клетчаткой, что насыщает, и считается низкокалорийным.

Зеленый чай с лимоном и мятой

Зеленый чай с лимоном и мятой может помочь похудеть благодаря стимуляции сжигания жира, улучшению метаболизма и пищеварения. Он полезный и вкусный, но может стать лишь дополнением к здоровому питанию и физическим упражнениям.

Вода с огурцом и лимоном

Этот напиток практически не содержит калорий, что делает его отличным выбором для людей, пытающихся похудеть или поддерживать здоровый вес. Огурец и лимон обладают мочегонным эффектом, который может помочь вывести из организма лишнюю жидкость, уменьшая отеки и вздутие живота. Кроме этого, такой напиток уменьшит чувство аппетита.

Картофель с оливковым маслом и перцем

Питаться вкусно и сытно во время похудения можно, и это доказывает польза запеченного с оливковым маслом картофеля с перцем. Специи снизят уровень холестерина, а оливковое масло сделает блюдо менее жирным, чем подсолнечное.

Ранее OBOZ.UA писал, как не вернуться к предыдущему весу после похудения.

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