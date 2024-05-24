Если потрескались губы: простой секрет эффективного увлажнения

Нередко о проблемах с губами свидетельствует их сухость и потрескаемость. Это мешает комфорту, а также не прибавляет эстетики.

Но выход есть, ведь благодаря простоте специальной процедуры вы можете поддерживать свои губы мягкими и увлажненными. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с несколькими действенными советами.

Увлажнение изнутри

Для того чтобы ваше тело было увлажненным, всегда потребляйте достаточное количество воды, что также положительно отражается на ваших губах. Ведь вода играет ключевую роль в сохранении нежной кожи ваших губ мягкой и эластичной. Ваши губы должны получать дополнительную порцию воды для надлежащего увлажнения.

Выберите правильный бальзам для губ

Необходимо выбрать бальзам для губ, содержащий питательные ингредиенты, такие как масло ши, пчелиный воск и витамин Е, ведь не все бальзамы для губ одинаковы. Бальзам должен обеспечивать интенсивное увлажнение, удерживая влагу и предотвращая высыхание губ. Качественный бальзам поможет поддерживать увлажненность губ.

Сделайте пилинг для гладкости

Делайте регулярно подходящую процедуру, которая играет ключевую роль в сохранении мягкости и увлажненности губ. Необходимо уделять этому внимание один или два раза в неделю, используя домашний сахарный скраб или мягкое пилинговое средство. Благодаря этому вы можете удалить мертвые клетки кожи. А в результате получите привлекательные шелковисто-гладкие губы.

Защита от внешней среды

Необходимо также защищать губы от неблагоприятных погодных условий, создав защитный барьер. Для этого поможет нанесение бальзама для губ из SPF днем и насыщенного смягчающего бальзама ночью. Простые, но эффективные шаги помогут увлажнить ваши губы и гарантируют, что они останутся мягкими, предотвращая вредное влияние внешних факторов.

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