Особенностью "омикроновой" волны COVID-19 является наслоение ее на ещё не полностью ушедший вариант "Дельта", т.е. эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая УЖЕ повышение уровня заболеваемости и госпитализаций. Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и мы наблюдали спад заболеваемости буквально до единичных случаев (январь-февраль и август-сентябрь 2021 г.) с последующим его всплеском.

В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах (см. фото).

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Известно, что этот вариант протекает с меньшим количеством тяжёлых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом. На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними - не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ), ибо каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, вовсе не интересно, что, в целом, таких тяжёлых случаев стало меньше. Кроме того, опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска ДО наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата. Сотый раз повторяю - это уменьшит нагрузку на отделения интенсивной терапии и повысит выживаемость пациентов, снизит общую летальность.

Вообще ранняя ПВТ должна быть в приоритете и говорить о ней надо ЧАЩЕ на разных уровнях (что-то не вижу информационной компании по этому поводу), ибо невежество, незнание и упорство в сочетании с амбициями некоторых наших докторов просто поражают. И не слушайте пропагандистов, в т.ч. из числа наших, к сожалению, коллег, которые никак не могут найти ту или иную ссылочку, а ещё чаще - не умеют ее интерпретировать в силу ограниченных специфических знаний и опыта, и в нашем мире информационного цунами пытаются воздействовать на такие же неокрепшие умы молодых врачей и население в целом. Я была свидетелем отказа от нужного лечения с трагическими последствиями для больных, наслушавшихся всякую ересь от таких пропагандистов типа - "не рекомендовано ВОЗ". Вот такие советы "космического масштаба и космической же глупости" от невежд, иногда хорошо проплаченных - абсолютное зло для пациентов.

Конечно, ПВТ не всем подряд показана, особенно ремдесивир, требующий госпитализации, но это должно быть решение врача, оценивающего совокупность клинико-анамнестических данных, динамику симптомов и лабораторных изменений. Например, нашему пациенту, находящегося в клинике "Обериг", у которого мы первые в стране обнаружили вариант SARS-CoV-2 Omicron (как в своё время и Delta), не назначалась противовирусная терапия, основываясь на клинических данных, несмотря на температуру тела до 39 градусов. Все сложно и индивидуально. Советуйтесь, в каждой области есть опорный инфекционной стационар, всегда поможем. Не слушайте всякие "страшилки" о токсичности и пробочных эффектах. Напомню, в своё время (2015 г.) так пытались дискредитировать озельтамивир (тамифлю), опубликовали в BMJ целых три кокрановских (!!!) обзора, святая святых наших "доказових лікарів"…правда, в 2018 г. все "обвинения" были сняты и группа учёных из EuroCDC поставила в этом вопросе жирную точку, но попытки убрать его из нашего протокола были, отстояли в тяжёлых боях. А в 2018 г. Кокрейновское сотрудничество постиг грандиозный скандал - большинством голосов совета директоров (кстати, всего 6 против 5), был исключен его директор и основатель, Питер Гетцше. В знак протеста против этого решения еще четыре члена совета директоров также покинули сообщество. Причина? - "Недовольство перехода независимой некоммерческой организации к коммерческому бизнес-модельному подходу, и отдалением от своих истинных истоков независимого научного анализа и открытых публичных дебатов". Вот так, на зомботренингах вам этого не расскажут. А все в конечном итоге - жизни людей, которых МОЖНО БЫЛО СПАСТИ. У ремдесивира практически одно противопоказание - почечная недостаточность с СКФ менее 30 мл/мин. Пожилой и старческий возраст - не противопоказание…) и помните, что сила эффекта обратно пропорциональна времени введения от дебюта клинических симптомов …

Очень важно - если человек уже заболел, будучи полностью вакцинированным, к нему должен быть точно такой же подход к ведению, как любому другому человеку. Не надейтесь на то, что вы защищены, не затягивайте время, вовремя обращайтесь к врачу.

В общем, друзья, без паники, все неплохо лечится, если вовремя, хотя панацеи нет. Наша задача - 1) информировать население о проблеме (мы всегда проводили широкие информационные компании и по гриппу, и по гепатитам, и по другим резонансным инфекциям, здесь нам в помощь СМИ); 2) проводить обучающие мероприятия с докторами, мы это делаем на образовательных платформах, конференциях, публикуемся и обмениваемся опытом с профессионалами всего мира.

Всех благ и помните, друзья, что и от понимания вами основных положений данной проблемы зависят ваши же здоровье и жизнь. В детали пусть вникают учёные и врачи. Будьте бдительны, не читайте и не слушайте всякий пустой мусор, всяких "разборов" от блогеров каких-то статей и постов.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!