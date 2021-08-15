В пятницу поучаствовал во встрече СУП с главой МОЗ Виктор Ляшко. Отдельно потом расскажу про волнующую не только меня ситуацию с закупкой СИЗ для медиков. Точнее с отсутствием таких централизованных закупок. Тем более, что договорились с министром обсудить этот важнейший вопрос на отдельной рабочей встрече.

А пока процитирую со странички Спілка українських підприємців - СУП слова министра, как он предполагает организацию работы предприятий во время прогнозируемой этой осенью новой волны эпидемии:

"…Які обмеження можуть бути введенні у разі підвищення рівня захворюваності у країні?

Ніяких великих ключових змін у постанові про карантин не планують змінювати. У разі великого підвищення захворюваності буде діяти адаптивний карантин (діятиме поетапне зонування регіонів залежно від рівня епідеміологічної небезпеки).

Видео дня

У МОЗ планують ввести послаблення під час карантину для деяких закладів, якщо:

до 80% і більше колективу підприємства/організації вакциновані;

допускати в заклади споживачі та клієнтів, які вакциновані;

освітні заклади не будуть переходити в онлайн – 80% дорослих, які працюють у школах, мають бути вакциновані;

для торгово-розважальних центрів розробляють спеціальний програмний продукт за прикладом Німеччини, який дозволить записатися на конкретний час для відвідування ТРЦ, відслідковувати його завантаження, допускатимуть в такі заклади вакцинових покупців або тих, хто зробив ПЛР-тест або експрес-тест на місці.

Найближчим часом МОЗ планує презентувати цей продукт".

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