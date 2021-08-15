Если завтра – локдаун: какие преимущества получат вакцинированные украинцы
В пятницу поучаствовал во встрече СУП с главой МОЗ Виктор Ляшко. Отдельно потом расскажу про волнующую не только меня ситуацию с закупкой СИЗ для медиков. Точнее с отсутствием таких централизованных закупок. Тем более, что договорились с министром обсудить этот важнейший вопрос на отдельной рабочей встрече.
А пока процитирую со странички Спілка українських підприємців - СУП слова министра, как он предполагает организацию работы предприятий во время прогнозируемой этой осенью новой волны эпидемии:
"…Які обмеження можуть бути введенні у разі підвищення рівня захворюваності у країні?
Ніяких великих ключових змін у постанові про карантин не планують змінювати. У разі великого підвищення захворюваності буде діяти адаптивний карантин (діятиме поетапне зонування регіонів залежно від рівня епідеміологічної небезпеки).
У МОЗ планують ввести послаблення під час карантину для деяких закладів, якщо:
до 80% і більше колективу підприємства/організації вакциновані;
допускати в заклади споживачі та клієнтів, які вакциновані;
освітні заклади не будуть переходити в онлайн – 80% дорослих, які працюють у школах, мають бути вакциновані;
для торгово-розважальних центрів розробляють спеціальний програмний продукт за прикладом Німеччини, який дозволить записатися на конкретний час для відвідування ТРЦ, відслідковувати його завантаження, допускатимуть в такі заклади вакцинових покупців або тих, хто зробив ПЛР-тест або експрес-тест на місці.
Найближчим часом МОЗ планує презентувати цей продукт".
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.