Если завтра – локдаун: какие преимущества получат вакцинированные украинцы

Александр Соколовский
Александр Соколовский
Новости медицины / Мнения
1 минута
870
Если завтра – локдаун: какие преимущества получат вакцинированные украинцы

В пятницу поучаствовал во встрече СУП с главой МОЗ Виктор Ляшко. Отдельно потом расскажу про волнующую не только меня ситуацию с закупкой СИЗ для медиков. Точнее с отсутствием таких централизованных закупок. Тем более, что договорились с министром обсудить этот важнейший вопрос на отдельной рабочей встрече.

А пока процитирую со странички Спілка українських підприємців - СУП слова министра, как он предполагает организацию работы предприятий во время прогнозируемой этой осенью новой волны эпидемии:

"…Які обмеження можуть бути введенні у разі підвищення рівня захворюваності у країні?

Ніяких великих ключових змін у постанові про карантин не планують змінювати. У разі великого підвищення захворюваності буде діяти адаптивний карантин (діятиме поетапне зонування регіонів залежно від рівня епідеміологічної небезпеки).

Видео дня

У МОЗ планують ввести послаблення під час карантину для деяких закладів, якщо:

  • до 80% і більше колективу підприємства/організації вакциновані;

  • допускати в заклади споживачі та клієнтів, які вакциновані;

  • освітні заклади не будуть переходити в онлайн – 80% дорослих, які працюють у школах, мають бути вакциновані;

  • для торгово-розважальних центрів розробляють спеціальний програмний продукт за прикладом Німеччини, який дозволить записатися на конкретний час для відвідування ТРЦ, відслідковувати його завантаження, допускатимуть в такі заклади вакцинових покупців або тих, хто зробив ПЛР-тест або експрес-тест на місці.

Найближчим часом МОЗ планує презентувати цей продукт".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:Фейсбук Александра Соколовского
Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусКарантин в УкраинеМинистерство здравоохраненияВиктор Ляшко