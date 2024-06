Эти добавки остановят старение вашей кожи: что вам следует добавить в рацион

С возрастом наша кожа теряет свой блеск и способность к быстрой выработке клеток. Кроме того, вредное воздействие свободных радикалов и других агрессивных внешних факторов, способствует появлению морщин, тонких линий и обвисшей кожи.

В этом случае уменьшить признаки старения сможет проактивный уход и добавление в рацион питательных веществ, повышающих упругость и защиту от свободных радикалов. В Eat This, Not That! поделились, какие биологические добавки следует использовать для улучшения состояния кожи.

Коллаген

Коллаген - это белок, который поддерживает кости, кожу, суставы и мышцы. С возрастом коллаген ослабляется, что приводит к появлению морщин и дряблости кожи. Исследования показывают, что если принимать от 2,5 до 15 миллиграммов гидролизованного коллагена, можно улучшить гидратацию, эластичность и даже уменьшить морщины.

Витамин С

Цитрусовые полезны не только для иммунной системы, но и для красоты. Рекомендуется включить в рацион витамин С, чтобы поддерживать выработку коллагена для более молодой кожи. Кроме того, такие фрукты, как клубника и киви, могут помочь уменьшить морщины и возрастную сухость кожи.

Витамин Е

Витамин Е - это антиоксидант, отвечающий за работу иммунной системы и защиту клеток от свободных радикалов. Добавки витамина Е обладают противовоспалительными свойствами, которые способствуют здоровью, а также могут поддерживать здоровую кожу. Однако, перед употреблением витамина Е, лучше проконсультироваться с врачом, поскольку высокий уровень этого витамина может иметь риски, включая подавление свертываемости крови и повышение риска рака предстательной железы у мужчин.

Эпигалокатехингалат (EGCG)

Эпигалокатехингалат (EGCG), флавоноид, содержащийся в зеленом чае. Он является антиоксидантом, который улучшает эластичность кожи, предотвращает образование морщин и увеличивает влажность кожи. Чтобы получить эти полезные свойства, можно выпить несколько чашек зеленого чая или использовать дополнительную форму EGCG. Однако, проконсультируйтесь с врачом, относительно дозировки, чтобы избежать повреждения печени.

Ресвератрол

Не только вино с возрастом может становиться лучше, но и его компоненты помогать вам бороться с преждевременной старостью. Ресвератрол - это антиоксидант, находящийся в вине и виноградном соке, который помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает улучшать кожу. Однако, этот компонент может увеличивать риск кровотечения, а потому проконсультируйтесь с врачом, относительно дозировки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как масло жожоба помогает бороться с преждевременным старением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.