Эти продукты могут замедлить появление седины: их стоит включить в рацион

Поседение – естественный процесс, связанный со старением, генетикой, условиями окружающей среды. Также на него влияют витамины и микроэлементы – их недостаток может ускорить поседение и даже привести к преждевременной потере пигмента.

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Хотя полностью остановить или "отменить" поседение невозможно, исследования показывают, что правильная диета может помочь замедлить его. OBOZ.UA рассказывает о том, какие продукты питания стоит включить в рацион для здоровья волос и более длительного сохранения его цвета.

Установлено, что поседение вызвано постепенным снижением выработки меланина – пигмента, отвечающего за цвет волос.

У некоторых людей первые седые волосы появляются в возрасте 40–50 лет, а другие замечают их уже до 30. Как быстро это произойдет, зависит в основном от генов, а также от состояния организма, образа жизни, питания.

В этом контексте одним из самых интересных открытий последних лет является роль витамина B5 (пантотеновой кислоты). Исследователи из Калифорнийского университета описали случаи, когда добавление пантотената кальция (формы витамина B5) приводило к восстановлению естественного цвета волос пациентов. Первые эффекты были замечены уже через месяц регулярного приема 200 мг вещества в день, передает Interia.

Витамин В5 поддерживает регенерацию клеток, участвует в метаболизме жиров и белков, влияет на выработку кератина – основного строительного элемента волос.

На В5 богаты такие продукты:

мясо (особенно субпродукты) и рыба (особенно икра);

яйца;

молочные продукты;

цельнозерновые злаки;

орехи и семена подсолнечника;

бобовые;

овощи, в частности брокколи, авокадо, батат, помидоры.

Однако следует помнить, что термическая обработка может значительно снизить содержание этого витамина.

Сера отвечает за эластичность и прочность волос, поэтому ее дефицит может привести к ломкости, слабости, более быстрому выпадению волос. Кроме того, этот элемент участвует в синтезе коллагена и эластина, поддерживая состояние не только волос, но и кожи, и суставов.

Природные источники серы:

говядина;

морская рыба и моллюски;

яйца;

молоко;

лук и чеснок, капуста (в том числе брокколи и цветная капуста).

Поддержание достаточного уровня этого элемента может не только улучшить внешний вид волос, но и помочь замедлить поседение, поддерживая здоровую структуру волос и кожи головы.

Как ранее писал OBOZ.UA, использование черного чая для ополаскивания волос может ускорить их рост, добавить блеска и даже улучшить цвет.

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