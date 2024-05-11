Эти продукты снижают уровень вредного холестерина: что добавить в корзину

Одной из главных причин проблем со здоровьем сердца являются высокий уровень вредного холестерина. Причиной для такого показателя является малоподвижный образ жизни, употребление вредной пищи и некоторые тяжелые диеты.

Улучшить состояние здоровья и держать холестерин в норме можно благодаря полезным продуктам, которые балансируют рацион. Что именно стоит употреблять, узнали в OBOZ.UA.

Зеленый чай

В организме человека существуют показатели хорошего и плохого холестерина. Регулярное употребление зеленого чая, который содержит много антиоксидантов, может привести к снижению выработки вредного холестерина и предотвратить блокаду артерий. Для профилактики нормального кровообращения достаточно пить по 3-4 чашки чая в день.

Ненасыщенные жиры

Масло, творог и красное мясо содержат много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень плохого холестерина в организме. Таким образом, чтобы избежать этого, такие продукты следует заменить на авокадо, жирную рыбу и орехи, которые содержат полезные ненасыщенные жиры.

Средиземноморская диета

Это не просто о диете, а именно о продуктах, которые являются ее составляющей частью и могут частично или полностью формировать ваш рацион. К продуктам, которые следует потреблять согласно этой диете входят: орехи, оливковое масло, рыба и цельнозерновые культуры.

Овсянка

Если каждое утро потреблять порцию овсяной каши, можно улучшить работу пищеварительной системы, получить достаточный заряд энергии и снизить уровень плохого холестерина. Кроме того, овсянка содержит много растворимых волокон, минералов и клетчатки.

Травы и специи

Контролировать уровень плохого холестерина в организме можно с помощью специй. В частности, чеснок, имбирь и куркума содержат нужные антиоксиданты, которые могут предотвращать образование бляшек в артериях. Также, положительные свойства имеет мята, гвоздика, корица и куркума, которые также активно снижают уровень холестерина.

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