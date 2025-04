Этих пищевых привычек следует избегать, если вам больше 50 лет

После 50 лет вполне могут возникнуть новые проблемы со здоровьем, однако правильные привычки в питании и образе жизни могут сохранить энергию, силу и хорошее самочувствие. Кроме того, с возрастом важно быть особенно внимательным к тому, что вы едите, поскольку некоторые продукты могут ухудшить состояние сердца, костей и даже повлиять на вес.

Диетологи советуют избегать определенных пищевых привычек, чтобы поддержать здоровье. Что именно стоит учитывать, чтобы улучшить свой рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Избегание фруктов и овощей

После 50 лет не стоит пренебрегать овощами и фруктами, поскольку они богаты витаминами и являются основным источником клетчатки. Стоит учитывать, что клетчатка помогает держать в норме уровень холестерина, давление и сахар в крови, а ее недостаток может вызвать запоры, что является частой проблемой с возрастом. В среднем, человеку нужно около 25-30 граммов клетчатки в сутки, получить которую можно из таких продуктов, как: капуста, яблоки, свёкла, морковь и цельнозерновые.

Употреблять мало белка

С возрастом организм постепенно теряет мышечную массу, поэтому ежедневное потребление белка становится еще важнее. Чтобы поддерживать силу, подвижность и общее самочувствие необходимо получать ежедневную норму в 1-1,2 г белка на каждый килограмм веса тела. Идеальными источниками могут быть яйца, рыба, бобовые, кисломолочные продукты или постное мясо.

Не контролировать порции

Хотя метаболизм начинает существенно снижаться только после 60 лет, уже в 50 важно готовить организм к этим изменениям. С возрастом тело сжигает меньше энергии, поэтому становится легче набрать вес даже при привычном рационе. Один из простых способов поддерживать метаболизм — контролировать размер порций.

Избегайте переедания, используйте меньшие тарелки, ешьте медленнее и прислушивайтесь к ощущению сытости. Это поможет уменьшить количество лишних калорий и облегчит контроль веса без строгих диет.

Есть одинаковую пищу каждый день

С возрастом важно употреблять разнообразную пищу, богатую витаминами и другими питательными веществами. Если в рационе мало цветов, тело может недополучать железо, кальций, витамины группы B и другие ключевые микроэлементы. Чтобы избежать этого, старайтесь есть как можно более интересную и яркую пищу из натуральных и свежих продуктов. Это простой способ поддерживать энергию, иммунитет и здоровье органов с возрастом.

Не есть желтки

Желтки содержат холин и другие питательные вещества, которые поддерживают мозг, зрение и общее самочувствие в старшем возрасте. Если у вас нет проблем с холестерином, попробуйте употреблять около 3-5 яиц в неделю — это вполне безопасно для большинства людей после 50.

