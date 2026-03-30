'Это нонсенс': эксперт объяснил, что не так с регулированием фармацевтического рынка в Украине, и как адаптировать его к ЕС

На сегодняшний день в Украине продолжается дискуссия вокруг решения правительства разрешить продажу безрецептурных лекарственных средств на автозаправочных станциях. Профессионалы в сфере фармацевтики предупреждают, что такое решение может привести к катастрофическим последствиям для здоровья граждан.

По словам врач-микробиолога и эксперт фармацевтического рынка Олега Климова, новая инициатива несет риски, в первую очередь, для потребителей и нарушает баланс между целесообразностью и безопасностью. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Миф о "европейской модели"

По словам эксперта, ссылка на опыт Европейском Союзе в данном вопросе некорректна. Климов отметил, что в Европе действительно существуют три модели реализации безрецептурных лекарственных препаратов, однако их продажа за пределами аптек жестко регламентирована.

"В Европейском Союзе продажа лекарств непосредственно на автозаправочных станциях – это ограниченный список, 25-30 наименований, это первое. Второе очень важное – это ограниченное количество таблеток в упаковке. Третье, там большими буквами покупателю приходится оговорка, что такая доза не должна быть превышена. В нашей обычной упаковке все ОТС, многие безрецептурные лекарственные средства, если даже 3-4 таблетки лишних употребить, то вызывают очень большие побочные действия", – отмечает Климов.

Повышенная доза может быть смертельной

Эксперт привел конкретные примеры популярных препаратов, бесконтрольная покупка которых на АЗС может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, если говорить на первый взгляд о "безобидном" ибупрофене, то прием 2–3 лишних таблеток при сильной боли может спровоцировать язву желудка и острое кишечное кровотечение.

То же самое касается парацетамола, который является компонентом многих противопростудных чаев. Климов объяснил, что покупка нескольких препаратов сразу ведет к превышению суточной нормы в 4 грамма и вызывает гепатотоксикоз и поражение печени. Эксперт подчеркивает, что регулярный прием популярного средства от изжоги омепразол без назначения врача может маскировать и даже провоцировать развитие рака желудка.

"Это просто новый бизнес. Смотрите, в аптеке это должен быть обязательно фармацевт, здесь (на АЗС, - ред.) не нужно. В аптеке должно быть обязательно полномочное лицо, отвечающее за контроль качества, здесь не нужно. Ну, это нонсенс. Уважаемые, вы что, сознательно хотите отравить население Украины? Какую задачу они поставили перед собой инициаторы этого, так скажем, ноу-хау?", – заявил эксперт.

Условия хранения и дефицит

Одной из главных претензий эксперта стало отсутствие адекватных условий хранения на АЗС. Новое постановление фактически отменило строгий температурный контроль для заправок.

Также эксперт подверг критике аргумент о "доступности". По его словам, Украина лидирует в Европе по количеству аптек на душу населения, а большинство АЗС (92% в сельской местности) находятся в 5–10 километрах от жилых домов. Таким образом, заправка не становится ближе к пациенту, чем профессиональная аптека.

"А кто помнит в селе заправку, где уборная находится на территории заправки? То есть, еще большее, что нас поражает, новым постановлением отменены определенные условия хранения лекарственных средств на заправках. Ну, как это так? Ну, например, тот же самый элементарный валидол, который в определенных климатических условиях хранится. То есть вместо того, чтобы это лекарство приносило пользу, это будет вызывать большой вопросительный знак", – говорит Климов.

По словам врача, фармацевтическое сообщество возмущено тем, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам игнорирует предостережения специалистов. Климов отметил, что на недавнем симпозиуме вопросы о последствиях такого шага остались без ответа. Поэтому профессионалы призывают прекратить развитие такой опасной практики и вернуться к модели, где лекарство является объектом медицинской помощи, а не просто сопутствующим товаром в супермаркете или на заправке.