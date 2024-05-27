Ежедневная доза Омега-3: как семена льна могут улучшить ваше здоровье

Если вам необходимо уменьшить симптомы воспаления или оптимизировать здоровье сердца, на помощь могут прийти маленькие по размеру семена льна. Они ведь плотно наполнены омега-3 жирными кислотами.

Вы сможете извлечь пользу из этих питательных веществ, добавляя семена льна в блюда. OBOZ.UA предлагает несколько рецептов, обогащенных семенами льна, которые гарантируют, что вы не потеряете вкус и получите пользу для здоровья.

Утренняя полоса из семян льна.

Заряжаться энергией от семян льна можно уже утром, например из восстанавливающей полосы, насыщенной омега-3. Для приготовления смешайте банан, щедрую пригоршню свежего шпината, одну столовую ложку молотых семян льна, чашку несладкого миндального молока и немного меда. Это даст заряд бодрости и поживит вас большим количеством клетчатки и антиоксидантов.

Хрустящая гранола из семян льна

Для создания здоровой гранолы смешайте овес с миндалем, тыквенными семенами и двумя столовыми ложками молотых семян льна. Можно добавить немного кленового сиропа. Эта домашняя гранола идеально подходит как отдельная закуска или как дополнение к йогурту, обеспечивая отличный источник белка и омега-3.

Овощной бургер с семенами льна

На обед попробуйте вареную черную фасоль, смешанную с тертой морковью и луком с двумя столовыми ложками молотых семян льна и добавлением любимых специй. Сформируйте из смеси котлеты и обжарьте на гриле до твердости. Вегетарианские бургеры не только вкусны, но и богаты питательными жирными кислотами омега-3, что делает их здоровым и сытным блюдом.

Лимонная заправка из семян льна

Пикантная лимонно-льняная заправка может стать отличным дополнением к салатам. Для приготовления необходимо добавить лимонный сок, оливковое масло, измельченный чеснок и две чайные ложки молотых семян льна. В конце приготовления добавьте щепотку соли и перца по вкусу, а также посыпьте зеленью, чтобы получить ароматный салат, который будет одновременно полезным и сытным.

Черничные мафины из льна

Для приготовления необходимо добавить цельнозерновую муку и свежую чернику с двумя столовыми ложками молотых льняных семян. В результате вы получите не только отличные кексы, но и богатую клетчаткой закуску. Этот продукт, наполненный омега-3, удовлетворит вашу тягу к сладкому без вредных продуктов.

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