Ежедневные активности, которые укрепляют здоровье

Для среднестатистического взрослого в неделю оптимально придерживаться 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной, а также выделять два дня для силовых тренировок. Тем не менее, если это кажется вам сложным, разделите тренировки на несколько частей в течение недели.

Таким образом, не нужно нагружать себя один раз в неделю, поскольку лучше придерживаться последовательности. А какая активность может улучшить ваше физическое состояние и положительно повлиять на здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Добавьте больше движения

Регулярное движение важно для поддержания здоровья, в частности для улучшения функции мозга, контроля веса и снижения риска хронических заболеваний. Если у вас сидячая работа, важно делать перерывы на движение, такие как прогулки или подъем по лестнице, чтобы уменьшить риски, связанные с длительным сидением. Такая активность в течение дня помогает поддерживать здоровье и улучшает общую физическую форму.

Будьте мобильными

Ежедневная работа над мобильностью важна для достижения физических целей и сохранения подвижности с возрастом. Упражнения, такие как приседания с собственным весом, выпады в стороны и вращения позвоночника, помогают поддерживать гибкость и уменьшить риск ограниченной подвижности.

Пейте больше воды

Оставаться гидратированным важно для общего здоровья, поскольку вода помогает регулировать температуру тела, доставлять питательные вещества и поддерживать иммунитет. Для человека весом 68 кг норма воды в день составляет около 2,8 л воды ежедневно, а для активных людей это количество должно быть больше. Поэтому, учтите это, чтобы поддерживать эффективность тренировок и общее здоровье.

Практикуйте внимательность

Ежедневная практика осознанности имеет многочисленные преимущества для психического и физического здоровья, в частности для снижения уровня стресса, тревоги, депрессии и улучшения сна. Чтобы включить внимательность в свой день, практикуйте медитацию, сосредотачивайтесь на дыхании, живите в настоящем моменте и наблюдайте за своим окружением.

