Фальсифицированные лекарственные средства в Украине давно перестали быть маргинальной историей из подвалов и "черных рынков". Это часть системы. Неприятная, токсичная, но экономически понятная. Там, где разница между закупочной и отпускной ценой создает сверхприбыль, появляется не только конкуренция. Появляется соблазн. И он, как показывает практика, регулярно побеждает.

Формально цепь контроля выглядит идеально. Импорт, дистрибуция, сертификация, аптека. На бумаге это должно работать как фильтр. В реальности это скорее сито. И если на входе появляется препарат с ценой, которая выглядит "слишком хорошей, чтобы быть правдой", дальше все зависит не от протоколов, а от решений конкретных людей. В фармбизнесе, как и в любом другом, решения часто принимаются не сердцем.

Факты за последние годы:

В 2023 году правоохранители разоблачают схемы продажи поддельных препаратов для онкопациентов и больных гепатитом. Изъятия на десятки миллионов гривен. Это уже не история про "витамин С из подвала", а про сегмент, где цена ошибки измеряется жизнью. В 2024 году Офис Генерального прокурора официально подтверждает: фальсифицированные препараты реализовывались через аптечные точки. Без громких метафор. Прямой сигнал рынка. Проблема не ограничивается производством. Она доходит до пациента. В 2025 году Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками фиксирует рост количества запретов и выявленных подделок. После 2022 года рынок становится более турбулентным. Дефицит, логистика, спрос на более дешевые альтернативы. Идеальные условия для того, чтобы фальсификат чувствовал себя уверенно. В 2026 году правоохранители выходят на масштабные схемы в аптечном секторе с оборотом в миллиарды гривен. Формально это о финансах. Не о таблетках. Но когда в системе циркулируют такие объемы "теневых" денег, вопрос качества продукции перестает быть риторическим. Контроль существует. Но он не герметичен.

И здесь важно расставить акценты без иллюзий. Фальсификат начинается не с подпольного цеха. Он начинается с решения. Кто-то его произвел, но ключевое другое. Кто-то согласился его купить. Кто-то поставил его на полку. И именно в этот момент риск для пациента становится реальным, а не теоретическим.

С точки зрения лечения пациента, последствия предсказуемы и жесткие. Отсутствие эффекта терапии. Прогрессирование заболевания. Неконтролируемые побочные реакции из-за неизвестного состава. Это не "меньше помогло". Это истории, где лечения фактически не происходит, хотя пациент уверен в обратном.

Для пациента вывод звучит просто и неприятно. Сам факт покупки в аптеке не является абсолютной гарантией качества. Система работает, но она не безупречна. Особенно в условиях, где цена становится главным аргументом.

Там, где есть сверхприбыль, формируется стабильная мотивация к злоупотреблениям. И пока экономическая модель позволяет зарабатывать на разнице в цене быстрее, чем работает контроль, фальсифицированные лекарственные средства будут оставаться не исключением, а частью украинского рынка. Не потому, что все участники системы недобропорядочны. А потому, что система иногда вознаграждает именно такое поведение.