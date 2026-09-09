Прошедшая неделя показала украинский фармацевтический рынок без презентационных слайдов и традиционного оптимизма пресс-релизов. Российские атаки нанесли удар по складам с лекарствами, государство предложило упростить контроль импорта, а Novo Nordisk начала окончательно выводить Victoza с украинского рынка.

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В то же время государственные закупки продолжают расти, а аптечные продажи демонстрируют довольно специфическое восстановление: украинцы тратят на лекарства больше денег, но покупают почти столько же упаковок, как и раньше. Рынок растет, но значительную часть этого роста обеспечивают высокие цены.

Удар по фармацевтической логистике

3 сентября в результате российской атаки были повреждены или уничтожены сразу три объекта, связанные с хранением лекарств и медицинских товаров: логистический комплекс "Биокон", склад международной фармацевтической компании Teva и один из основных гуманитарных складов Всемирной организации здравоохранения.

Наиболее серьезных разрушений подвергся комплекс "Биокон" в Бориспольском районе. Это был один из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины, где международные компании хранили продукцию и пользовались услугами таможенно-лицензионного склада. После атаки предприятие временно приостановило приемку и отгрузку товаров. Информацию об уничтожении комплекса подтвердила руководительница компании.

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В СМИ появилась оценка возможных убытков в 15 млрд грн, однако сама компания её пока не подтвердила. Расходятся и данные о площади комплекса: одни источники указывают около 30 тыс. кв. м, другие — более 45 тыс. кв. м. Поэтому говорить об окончательном масштабе потерь пока рано.

Teva также подтвердила, что её склад дважды подвергся обстрелу. Сотрудники не пострадали, компания оценивает повреждения и пытается обеспечить непрерывность поставок препаратов. Об этом говорится в официальном сообщении Teva в Украине.

Для пациентов главный вопрос заключается не в общей стоимости уничтоженного имущества, а в том, возникнут ли перебои с конкретными препаратами. Оснований говорить об общенациональном дефиците лекарств пока нет. В то же время временные проблемы с отдельными торговыми названиями, сериями или региональными поставками вполне возможны.

Контроль импортных лекарств могут частично перевести в дистанционный формат

На фоне атак на логистическую инфраструктуру Минздрав предложило временно упростить государственный контроль качества препаратов, ввозимых в Украину. Проект постановления был обнародован 2 сентября для общественного обсуждения.

Документ предусматривает, что заявление на получение заключения о качестве можно будет подавать независимо от места работы импортера. Внешний вид упаковок разрешат проверять по фотографиям, а первичный осмотр груза сможет проводить уполномоченный сотрудник самой компании-импортера. Лабораторные исследования в предусмотренных законодательством случаях останутся обязательными.

Цель понятна: не держать большие партии препаратов на одном складе в ожидании физического осмотра и быстрее распределять их между регионами. Однако часть контрольных функций фактически переходит к компании, которая заинтересована в том, чтобы как можно быстрее вывести товар на рынок.

Пока это лишь проект, а не действующее решение. Если его примут, ускорение импорта должно сопровождаться четкой ответственностью уполномоченных лиц и возможностью выборочных проверок со стороны государства. В противном случае контроль качества рискует превратиться в фотоотчет о том, что коробка на фотографии действительно похожа на коробку.

Victoza уходит с украинского рынка

Госликслужба сообщила о постепенном выводе из Украины препарата Victoza, который содержит лираглутид и применяется для лечения сахарного диабета второго типа. Novo Nordisk прекращает производство и глобальные поставки препарата, а последнюю официальную партию для украинского рынка ввезли еще в конце 2025 года.

Решение не связано с новыми проблемами безопасности или доказанной неэффективностью лираглутида. Компания объясняет его появлением более современных методов лечения, изменением клинической практики и снижением спроса. Аналогичное постепенное прекращение продаж происходит и на европейском рынке, о чем ранее сообщало Европейское агентство по лекарственным средствам.

Врачам рекомендуется не назначать Victoza новым пациентам. Тем, кто уже использует препарат, необходимо заранее обсудить переход на другой агонист рецепторов GLP-1. Выбор альтернативы зависит от возраста, массы тела, контроля диабета, состояния сердца и почек, риска гипогликемии и других сопутствующих заболеваний.

Исчезновение бренда не означает запрета лираглутида и не является поводом для самостоятельного прекращения лечения. Менять препарат и его дозировку должен врач.

Государство закупило 83% запланированных позиций

За январь-август "Медицинские закупки Украины" приобрели 672 позиции лекарственных средств и медицинских изделий на сумму около 8,2 млрд грн. Это 83% от 813 позиций, определенных Минздравом для закупки в 2026 году.

Больше всего средств было направлено на онкологические препараты, инновационные лекарства по договорам управляемого доступа, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение донорства крови и терапию гемофилии. Подробные показатели опубликованы в отраслевом обзоре по данным МЗУ.

Кроме того, медицинские учреждения приобрели через Prozorro Market товаров на 21,1 млрд грн. Это примерно на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Заявленная средняя экономия по сравнению с ожидаемой стоимостью составила 12,77%.

Но показатель в 83% нужно трактовать правильно. Он касается количества закупленных позиций, а не полного обеспечения потребности в упаковках, дозах или курсах лечения. Проведенная закупка еще не означает, что препарат доставлен в конкретную больницу и уже доступен пациенту.

Аптечный рынок растет преимущественно за счет цен

По данным аналитической системы PharmXplorer компании Proxima Research, с 1 по 28 августа розничные продажи лекарств увеличились на 9,7% в гривнах. В то же время количество проданных упаковок сократилось на 1,1%.

Около шести процентных пунктов денежного роста обеспечило повышение цен. Реальный спрос постепенно восстанавливается после длительного спада, но говорить о полноценном росте потребления еще рано. Более подробная динамика приведена в обзоре аптечного рынка.

Украинцы тратят на лекарства больше, но не получают пропорционально большего лечения. Для фармацевтического рынка это финансовый рост, для пациента — зачастую просто более дорогой поход в аптеку.

Итог недели довольно прагматичен. Украинская фармацевтика продолжает работать, государство закупает препараты и пытается ускорить импорт. Однако физическая безопасность складов, реальная доступность лекарств в регионах и качество контроля остаются гораздо важнее красивых цифр в отчетах.