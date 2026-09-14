С 7 по 13 сентября 2026 года главной темой для пациентов стала доступность лекарств после новых ударов по фармацевтическим складам. Также правоохранительные органы раскрыли масштабное производство поддельных инъекций для похудения, а государство подготовило изменения в программе "Доступные лекарства".

Еще один крупный фармсклад попал под удар

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В течение двух дней российские войска атаковали склад Universal Logistic в Бориспольском районе. По данным "Украинской правды", это один из крупнейших фармацевтических складов страны площадью 21 тыс. кв. м. Он обслуживал крупных дистрибьюторов, поставляющих лекарства в аптеки.

Какие именно препараты были уничтожены и насколько пострадали запасы, официально не сообщалось.

В то же время Аптечная профессиональная ассоциация Украины сообщила, что в отдельных регионах уже возникают задержки поставок и временное отсутствие некоторых лекарств. Среди них есть препараты из программы "Доступные лекарства". Запасов отдельных позиций в аптеках может хватить на две-три недели. Конкретные названия и регионы ассоциация не указала.

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В свою очередь директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов заявил, что общего дефицита лекарств нет, а аптечные сети имеют запас примерно на один-два месяца.

Пока нет оснований говорить, что украинские аптеки останутся без лекарств. Но локальные перебои уже возможны. Пациентам с хроническими заболеваниями стоит заранее проверять наличие своих препаратов.

Импортируемые лекарства планируют распределять между различными складами

Чтобы не хранить большие партии препаратов в одном месте, Минздрав и дистрибьюторы обсудили возможность сразу после ввоза распределять лекарства между несколькими складами. Гослекслужба должна подготовить практические разъяснения, сообщил Кабинет Министров.

Такой подход снижает риск одновременной потери большой партии лекарств. Однако каждый склад должен обеспечивать надлежащую температуру, условия хранения и контроль движения препаратов.

Отдельно Минздрав предложило упростить проверку импортируемых лекарств. Среди предложений осмотр упаковок по фотографиям и первичная проверка груза сотрудником компании-импортера. Лабораторные исследования в предусмотренных законом случаях должны сохраниться.

Пока это лишь проект. Фотография может подтвердить внешний вид упаковки, но не состав и качество препарата. Поэтому в окончательном документе должно быть четко определено, какие серии обязательно будут проверяться в лаборатории и кто будет нести ответственность за ошибочный допуск лекарств на рынок.

Раскрыто производство поддельных препаратов для похудения

Днепропетровская областная прокуратура сообщила о раскрытии схемы производства и продажи препарата Biopatid. Его предлагали как инъекционное средство с тирзепатидом для снижения веса и контроля уровня сахара.

После более чем 250 обысков 27 лицам было предъявлено подозрение. По версии следствия, препарат изготавливался в подпольной лаборатории без надлежащего контроля качества. Продавали его через интернет, медицинские центры и косметологические салоны, а покупателям показывали поддельные сертификаты. Проведённая по инициативе СБУ экспертиза признала изъятый препарат фальсифицированным, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Досудебное расследование продолжается, поэтому роль конкретных лиц и медицинских учреждений ещё предстоит установить суду.

Главный риск для пациента заключается в неизвестном составе и дозировке инъекции. Препараты для лечения диабета и ожирения нельзя покупать через социальные сети, косметологические салоны или посредников. Красивая коробка и сертификат в телефоне не гарантируют безопасности.

НСЗУ обновила перечни "Доступных лекарств"

Приказом НСЗУ № 491 утверждены новые перечни программы возмещения расходов. В них вошли 663 позиции основных препаратов, 63 позиции инсулинов, 42 комбинированных препарата и 37 медицинских изделий. Новые перечни вступят в силу 30 сентября.

Однако само количество позиций пока не показывает, насколько программа стала более доступной. Для пациента важнее, какие препараты можно будет получить бесплатно, за какие придется доплачивать и будут ли они в конкретной аптеке. Часть списков, утвержденных ранее, также остается в силе, поясняет профильное издание "Аптека".

Еще одно возможное изменение касается электронного рецепта. Минздрав предлагает разрешить получать назначенные лекарства частями. Если в одной аптеке нет всего количества, пациент сможет забрать часть упаковок, а остальное получить позже или в другой аптеке.

Каждую выдачу будут фиксировать в электронной системе. Общее количество лекарств и срок действия рецепта не изменятся. Пока это проект, поэтому аптеки еще не обязаны работать по новому правилу.

Минздрав готовит новые правила обращения с лекарствами

Минздрав вынес на обсуждение законопроект, который должен подготовить фармрынок к регуляторным изменениям с 1 января 2027 года.

Предлагается сократить срок регистрации препаратов с 210 до 180 дней. Для некоторых украинских лекарств с действующим веществом отечественного производства планируется ввести упрощенную процедуру. Кабмин также может получить право временно ограничивать экспорт препаратов, если их не хватит украинским пациентам.

Для людей это может означать более быстрое появление новых лекарств и дополнительную защиту от дефицита. Но все эти нормы пока остаются проектом.

Главный риск заключается в переходе к новому регулятору. Если у него не будет достаточно специалистов, финансирования и работоспособных электронных систем, регистрация препаратов и клинические исследования могут не ускориться, а наоборот — остановиться.

Антибиотики должны назначаться только по четким показаниям

Минздрав утвердил новые стандарты применения противомикробных препаратов. Антибиотикотерапию рекомендуется начинать, если бактериальная инфекция подтверждена анализами или у врача есть достаточные основания ее подозревать. Через два-три суток лечение необходимо пересмотреть с учетом состояния пациента и результатов исследований.

Для пациента смысл прост: антибиотик не должен автоматически назначаться из-за температуры, кашля или боли в горле. Такие симптомы часто вызывают вирусы, против которых антибиотики не действуют.

В то же время не каждому пациенту обязательно нужен анализ перед первой дозой. Решение зависит от состояния человека и вероятности бактериальной инфекции. Но назначение должно быть обоснованным, а не сделанным "на всякий случай".

Государство будет оплачивать новый вид протезирования

Кабмин запустил двухлетний проект для людей со сложными ампутациями, которым из-за боли, рубцов или других проблем не подходят обычные протезы. При остеоинтегративном протезировании имплантат устанавливают непосредственно в кость, а к нему присоединяют внешний протез, объясняет Минздрав.

НСЗУ будет оплачивать операцию, лечение в стационаре, реабилитацию и 1,2 млн грн за систему костной фиксации. Внешний протез и его обслуживание будет финансировать Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Эта технология подходит не всем. Пациентов будут отбирать по медицинским показаниям, а проводить операции смогут только определенные Минздравом государственные и коммунальные больницы.

Сухой остаток

Системного дефицита лекарств в Украине пока не подтверждено, но после ударов по складам локальные перебои стали реальным риском. Пациентам с хроническими заболеваниями следует заранее проверять наличие препаратов, но не скупать их на месяцы вперед и не менять лечение самостоятельно.

Государство распределяет поставки, обновляет программу "Доступные лекарства" и готовит частичную отдачу препаратов по электронному рецепту. Это поможет только при условии, что ускорение импорта не превратит контроль качества в формальную проверку фотографий.

Дело с поддельными инъекциями для похудения еще раз показало главное: лекарства нельзя покупать через соцсети, салоны и сомнительных посредников. Новые правила применения антибиотиков и государственное финансирование сложного протезирования выглядят полезными, но их результат будут определять не заявления, а реальная работа системы.