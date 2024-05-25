Фарро: секреты и польза древней супер-крупы

Фарро и полба – это особый вид пшеничных зерен, происходящий из Месопотамии и известный как пшеница эмер. Многие используют его в качестве альтернативы рису, киноа и ячменю.

Оно высоко ценится за свой ореховый вкус и жевательную текстуру. OBOZ.UA предлагает узнать несколько уникальных свойств фарро.

Преимущества

Этот вид зерна богат белок и даже превосходит по своим энергетическим свойствам коричневый рис и цельнозерновую пшеницу. Это подлинный незаменимый источник белка, который имеет важное значение для вегетарианцев. Применение фарро способствует снижению веса и может поддерживать здоровье сердца путем снижения АД и холестерина.

Потеря веса

Этот продукт отличается тем, что наполнен белком и клетчаткой, поэтому он угнетает аппетит, способствуя ощущению сытости. Также его употребление обеспечивает постоянное повышение уровня сахара в крови, предотвращая падение энергии. Исследования подчеркивают потенциал фарро в диете с учетом веса.

Кого нужно избегать

В то же время, не стоит замачивать и проращивать это зерно, ведь это не сделает его более приемлемым для людей, чувствительных к глютену. Все сорта фарро являются формами пшеницы, что делает их непригодными для больных целиакией. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку другие древние зерна показали потенциальную токсичность для людей с заболеваниями, связанными с глютеном.

Как выбрать

В последнее время этот продукт стал широко представлен в торговой сети. Зерно продают в сухом виде, его готовят в воде, чтобы получить мягкую жевательную текстуру. Он также доступен в цельнозерновых, жемчужных и полужемчужных сортах, цельнозерновой фарро сохраняет больше питательных веществ и клетчатки.

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