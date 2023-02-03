Favbet поможет Минздраву провести первое в Украине исследование по игровой зависимости

Министерство здравоохранения при поддержке Favbet приступило к первому масштабному исследованию зависимости от азартных игр в Украине. Оно поможет специалистам своевременно выявлять признаки рискового поведения и предотвращать игровую зависимость.

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Об этом сообщил Институт психиатрии, судебно-психиатрическая экспертиза и мониторинг наркотиков Министерства здравоохранения Украины.

Общественное исследование осуществляется командой экспертов, социологов и ученых общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC) и Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Минздрава Украины при поддержке главного мецената – Favbet.

На основе изучения игрового поведения лиц, играющих в азартные игры, команда ученых, врачей, психологов, юристов и социологов установит критерии патологического и проблемного поведения и сформирует "портрет" положительного и проблемного игрока.

Это поможет гемблинговым компаниям и врачам своевременно выявлять признаки рискового игрового поведения и предотвращать игровую зависимость.

Также результатом такой работы станут рекомендации для профессионального медицинского сообщества по применению протоколов лечения игровой зависимости.

Исследование поможет разработать инструментарий самовыявления проблемного/патологического игрового поведения у игрока и на основе критериев такого поведения разработать алгоритм действий и рекомендации по самопомощи для предотвращения риска возникновения зависимости от азартных игр.

Также исследование должно помочь разработать рекомендации для организаторов игорного бизнеса по выявлению игроков с проблемным/патологическим игровым поведением и алгоритм действий ответственных представителей по помощи таким людям.