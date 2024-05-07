Фаза быстрого сна: что важно знать и какие преимущества для организма

Быстрый сон — это фаза сна, которая наступает примерно через 90 минут после дремоты. В это время происходит быстрое движение глаз и активизация работы мозга, что сопровождается особенно яркими снами, которые могут показаться особенно реалистичными.

Эта фаза сна важна для психического восстановления, консолидации памяти и эмоционального регулирования, а сны, которые мы помним лучше всего, происходят именно во время фазы быстрого сна. Что важно знать о таком сне и как его улучшить, узнавали в OBOZ.UA.

О быстром сне

Цикл сна человека начинается с фазы быстрого сна, который медленно переходит в фазу медленного сна. В общем, первая фаза длится около 10 минут, а в дальнейшем могут становиться длиннее и длиться до 1 часа. Именно в это время человек может наблюдать яркие образы и вполне правдоподобные сюжеты, которые могут казаться реальными.

Преимущества быстрого сна

Во время сна в организме человека выделяется гормон роста, который отвечает за развитие организма. Именно во время быстрого сна происходит регенерация клеток, усиление кровотока и увеличивается метаболизм, благодаря чему улучшаются память и человек теряет лишние объемы.

Последствия от недостатка быстрого сна

Пренебрежение графиком сна может привести к ряду заболеваний, плохому самочувствию и проблемам с внешним видом. В частности, человек, который лишен быстрого сна может испытывать мигрени, набирать вес, что приводит к ожирению. Также, недостаток сна приводит к появлению болезней сердца, диабета и инсульта. Кроме того, снижение фазы быстрого сна может привести к нарушению защитных реакций в угрожающих ситуациях.

Как улучшить быстрый сон

Первое, что нужно сделать - наладить режим сна настолько, насколько это возможно. Также, следует избегать возбудителей, по типу кофеина и алкоголя в вечернее время. Чтобы быстрее расслабиться и настроиться на сон, можно принять теплую ванну и слушать приятную музыку.

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