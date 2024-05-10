Феномен масла калонджи: уникальная целебная специя для иммунной системы.

Многими полезными элементами славится калонджи – это цветочное растение, происходящее из южной и юго-западной Азии. Она богата антиоксидантами и имеет ряд преимуществ.

Косметологи говорят, что полезные свойства калонджи можно получить с помощью семян или растительного масла. OBOZ.UA предлагает вашему вниманию несколько фактов об этом удивительном продукте.

Помогает снизить шрамы после и бороться с инфекциями

Для борьбы с кожными инфекциями очень хорошо подходит этот продукт. Он обладает антибактериальными свойствами, поэтому хорошо подходит для жирной кожи и уменьшает шрамы после акне. Для использования сделайте смесь – раствор масла калонджи при нанесении на кожу уменьшает рост прыщей. Для приготовления необходимо добавить чайную ложку порошка калонджи и смешать с чайной ложкой лимонной цедры и половиной чайной ложки яблочного уксуса.

Дарит вам сияющую кожу

Для того чтобы очищать поры, используйте смесь калонджи и апельсинового сока. Этот способ эффективен в детоксикации организма и обеспечивает сияющую кожу. Для приготовления необходимо добавить половину чайной ложки масла в калонджи в чашку апельсинового сока и выпить. Такая смесь отлично выводит токсины и борется со свободными радикалами в организме. Нанесение этой смеси на лицо также уменьшает загар.

Выпадение волос

Для того чтобы бороться с выпадением волос и стимулировать их повторный рост, используйте масло калонджи. Ведь в ней присутствуют нигеллон и тимохинон, являющиеся мощными антигистаминными препаратами. Эти вещества наполняют волосяные фолликулы, стимулирующие рост волос. Для поддержания кожи головы в чистоте также помогает использование масла, обладающего противовоспалительными, противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами. Необходимо наносить масло калонджи непосредственно на кожу головы для достижения наилучших результатов.

Поседение

Если вас беспокоит процесс преждевременного поседения, используйте масло калонджи. Ведь ее регулярное использование помогает предотвратить преждевременное поседание волос. Эффект достигается благодаря содержанию линолевой кислоты в масле, которое препятствует уменьшению клеток черного пигмента в волосяных фолликулах. Для приготовления смешайте масло калонджи, кокосовое масло и листья карри и регулярно наносите его на кожу головы.

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