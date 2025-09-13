Фитнес после 60: какие привычки могут навредить вашему здоровью
С возрастом наш организм требует более внимательного отношения к физической активности. То, что раньше казалось безопасным и эффективным, после 60 может стать вредным для суставов и мышц.
Важно не только продолжать тренироваться, но и правильно корректировать свой режим, чтобы избежать травм и поддерживать здоровье. Издание eatthis.com рассказывает о самых распространённых "нездоровых" тренировочных привычках и способах их исправления.
"Если вам еще нет 60 и вы только начинаете, не ждите – начинайте как можно раньше. Важно формировать правильные фитнес-привычки, закладывать прочную основу и поддерживать здоровый режим с возрастом. Никогда не поздно начать регулярные тренировки: начните медленно, с двух-трех силовых тренировок на все тело еженедельно, сочетая их с кардио или ежедневными прогулками в другие дни. Это обеспечит постепенный и безопасный путь к здоровому образу жизни", – отмечает тренер Тим Лю.
Если же вам за 40-50 и вы уже тренируетесь определенное время, это прекрасно! Но обратите внимание: некоторые привычки, которые раньше казались нормальными, после 60 могут стать вредными.
Пропуск разминки и растяжки
С возрастом гибкость и здоровье суставов приобретают особое значение. Если вы пропускаете разминку и растяжку перед тренировками, повышается риск травм.
"Я настоятельно рекомендую выделять 5-10 минут перед тренировкой на разминку и упражнения для мобильности, чтобы разогреть бедра, плечи и верхнюю часть спины. Это позволяет безопасно выполнять основные упражнения и избежать боли", – советует тренер.
Поднятие слишком тяжелых весов
Желание бросать себе вызов – естественное, но после 60 силовые тренировки требуют адаптации. Упражнения с большим весом на 3-5 повторений могут быть безопасными в молодом возрасте, но с возрастом лучше работать с большим количеством повторений (6 или более), чтобы минимизировать нагрузку на суставы.
"Выбирайте вес, который остается сложным, но позволяет выполнять больше повторений без боли и травм", – объясняет тренер.
Упражнения, вызывающие боль
Любые движения, которые приносят дискомфорт, следует заменить альтернативой. Мышцы и суставы после многих лет тренировок реагируют по-другому, и некоторые упражнения, которые когда-то были безопасными, могут стать вредными.
Например:
- Если локти не выдерживают растяжения рук – попробуйте тросовые разгибания трицепсов.
- Если вертикальные тяги травмируют плечи – замените их боковыми подъемами.
Сосредоточение только на одном типе тренировок
Многие люди занимаются тем, что им нравится, и это естественно. Но после 60 важно охватить все физические навыки. Если вы занимаетесь только силовыми упражнениями – добавьте кардио в свободные дни. Если же вы только бегаете или делаете аэробику – включите силовые тренировки.
"Чтобы оставаться здоровыми и в форме после 60, нужно сочетать силу и кардио, смешивать разные виды упражнений и наслаждаться разнообразием", – советует тренер.
Ранее OBOZ.UA писал, какие ошибки во время ходьбы могут навредить вашему здоровью.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.