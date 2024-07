Физическая активность как залог счастья: результаты исследования

Каждый из нас определяет счастье согласно своим предпочтениям и стремлениям, так как для одних счастье заключается в возможности работать на любимой работе, а для других активно путешествовать и открывать новые горизонты. Однако, существует общедоступный и полезный способ стать счастливее, который доступен абсолютно для всех.

Таким образом, чтобы улучшить свое психологическое и физическое самочувствие, следует добавить в свою жизнь больше физических упражнений, которые могут улучшить настроение всего за пять минут. Об этом свидетельствует исследование Journal of Happiness Studies, показавшее, что регулярные физические упражнения способствуют долгосрочному удовлетворению жизнью, рассказали в Eat This, Not That.

Как активный образ жизни увеличивает уровень счастья?

Исследование, проведенное учеными из Университета Кента и Университета Рединга, показало, что регулярные физические упражнения, а также потребление фруктов и овощей повышают удовлетворенность жизнью. Ученые обнаружили положительную связь между здоровым образом жизни и всеобщим счастьем, что может считаться универсальным рецептом получения удовольствия от жизни.

Какие упражнения способствуют счастью, а какие нет?

Исследование показало, что физические упражнения и здоровый образ жизни способствуют повышению удовлетворенности и счастья. Авторы использовали инструментальный подход к переменным, чтобы доказать причинно-следственную связь между образом жизни и счастьем. Таким образом, это исследование впервые показало, что физические упражнения и здоровый подход способствуют повышению удовлетворенности, а не наоборот.

Какие факторы следует учитывать при физической активности?

Исследования показывают, что самоконтроль и способность откладывать удовольствие оказывают значительное влияние на выбор образа жизни, влияющего на всеобщее благосостояние. Выбор здорового образа жизни, такого как регулярные физические упражнения и правильное питание, можно рассматривать как инвестицию в лучшее будущее.

Что вам может помочь добавить спорт в жизнь?

Учитывая немало объективных причин, большинство людей ведут сидячий образ жизни, что негативно влияет на их здоровье и счастье. Исследования показывают, что больше физической активности, а также употребление фруктов и овощей могут повысить уровень счастья и улучшить здоровье. Таким образом, учитывая этого, должно быть достаточно, чтобы изменить свою жизнь к лучшему уже сегодня.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения следует выполнять после 50 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.