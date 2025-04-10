Фракционная лазерная шлифовка — одна из самых эффективных процедур для омоложения кожи, борьбы со следами постакне, рубцами, а также для коррекции морщин. Одна процедура способна решить множество проблем, но только при условии правильного проведения опытным специалистом.

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При этом существует миф: якобы делать лазерную шлифовку можно только осенью и зимой, а весной и летом категорически нельзя из-за риска гиперпигментации.

Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Можно ли делать фракционную лазерную шлифовку в солнечные дни?

Короткий ответ: да, можно, если соблюдать рекомендации врача после процедуры.

Во многих странах, где солнце светит круглый год (ОАЭ, Испания, Бразилия), фракционную лазерную шлифовку выполняют в любое время, и пациенты прекрасно восстанавливаются.

Главный фактор успешной реабилитации — грамотный уход и соблюдение рекомендаций врача.

Почему же миф о запрете летом так популярен?

Считается, что после процедуры кожа особенно уязвима, а солнечные лучи могут спровоцировать гиперпигментацию.

На самом деле реальный риск возникновения пятен связан не с солнцем, а с неправильной работой специалиста или неверным уходом после процедуры.

Настоящие причины гиперпигментации после шлифовки:

Агрессивные параметры работы лазера – если врач выбрал слишком высокую мощность или не учел индивидуальные особенности пациента, восстановление будет дольше, а риск пигментации выше. Недостаточное увлажнение и уход – после шлифовки кожа нуждается в правильном восстановлении, и если этот этап игнорировать, могут появиться воспаления и пигментные пятна. Игнорирование солнцезащитных средств – если после процедуры пациент выходит на солнце без SPF 50+, риск появления пигментации возрастает.

Но это не значит, что делать процедуру летом нельзя – важно лишь защищать кожу!

Что действительно влияет на реабилитацию летом?

Жара и потливость – если температура слишком высокая, корочки могут размягчаться быстрее, а процесс заживления удлинится на несколько дней. Жаркий климат – в странах с высокой влажностью и жарой восстановление может быть сложнее, но грамотный постпроцедурный уход решает эту проблему.

Как безопасно делать фракционную лазерную шлифовку в солнечные дни?

Использовать солнцезащитный крем SPF 50+ – наносить каждые 2-3 часа в течение 3-4 недель после процедуры. Избегать активного загара – никто не запрещает выходить на улицу, но длительное пребывание под прямыми солнечными лучами нежелательно. Увлажнять и восстанавливать кожу – правильно подобранные уходовые средства ускоряют заживление и снижают риск побочных эффектов. Выбирать опытного специалиста – только грамотное выполнение процедуры минимизирует риск гиперпигментации.

Вывод

Фракционную лазерную шлифовку можно делать в любое время года, включая весну и лето.

Главное:

Выбирать опытного специалиста

Строго соблюдать рекомендации по уходу

Защищать кожу от солнца

Риск гиперпигментации связан не с сезоном, а с неправильной техникой выполнения или нарушением правил реабилитации.

Если вы давно хотели сделать лазерную шлифовку, не ждите осени – просто ответственно подойдите к уходу за кожей!

Будьте здоровы, красивы и счастливы!