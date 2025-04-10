Блог | Фракционная лазерная шлифовка: можно ли делать процедуру весной и летом?
Фракционная лазерная шлифовка — одна из самых эффективных процедур для омоложения кожи, борьбы со следами постакне, рубцами, а также для коррекции морщин. Одна процедура способна решить множество проблем, но только при условии правильного проведения опытным специалистом.
При этом существует миф: якобы делать лазерную шлифовку можно только осенью и зимой, а весной и летом категорически нельзя из-за риска гиперпигментации.
Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
Можно ли делать фракционную лазерную шлифовку в солнечные дни?
Короткий ответ: да, можно, если соблюдать рекомендации врача после процедуры.
Во многих странах, где солнце светит круглый год (ОАЭ, Испания, Бразилия), фракционную лазерную шлифовку выполняют в любое время, и пациенты прекрасно восстанавливаются.
Главный фактор успешной реабилитации — грамотный уход и соблюдение рекомендаций врача.
Почему же миф о запрете летом так популярен?
Считается, что после процедуры кожа особенно уязвима, а солнечные лучи могут спровоцировать гиперпигментацию.
На самом деле реальный риск возникновения пятен связан не с солнцем, а с неправильной работой специалиста или неверным уходом после процедуры.
Настоящие причины гиперпигментации после шлифовки:
- Агрессивные параметры работы лазера – если врач выбрал слишком высокую мощность или не учел индивидуальные особенности пациента, восстановление будет дольше, а риск пигментации выше.
- Недостаточное увлажнение и уход – после шлифовки кожа нуждается в правильном восстановлении, и если этот этап игнорировать, могут появиться воспаления и пигментные пятна.
- Игнорирование солнцезащитных средств – если после процедуры пациент выходит на солнце без SPF 50+, риск появления пигментации возрастает.
Но это не значит, что делать процедуру летом нельзя – важно лишь защищать кожу!
Что действительно влияет на реабилитацию летом?
- Жара и потливость – если температура слишком высокая, корочки могут размягчаться быстрее, а процесс заживления удлинится на несколько дней.
- Жаркий климат – в странах с высокой влажностью и жарой восстановление может быть сложнее, но грамотный постпроцедурный уход решает эту проблему.
Как безопасно делать фракционную лазерную шлифовку в солнечные дни?
- Использовать солнцезащитный крем SPF 50+ – наносить каждые 2-3 часа в течение 3-4 недель после процедуры.
- Избегать активного загара – никто не запрещает выходить на улицу, но длительное пребывание под прямыми солнечными лучами нежелательно.
- Увлажнять и восстанавливать кожу – правильно подобранные уходовые средства ускоряют заживление и снижают риск побочных эффектов.
- Выбирать опытного специалиста – только грамотное выполнение процедуры минимизирует риск гиперпигментации.
Вывод
Фракционную лазерную шлифовку можно делать в любое время года, включая весну и лето.
Главное:
Выбирать опытного специалиста
Строго соблюдать рекомендации по уходу
Защищать кожу от солнца
Риск гиперпигментации связан не с сезоном, а с неправильной техникой выполнения или нарушением правил реабилитации.
Если вы давно хотели сделать лазерную шлифовку, не ждите осени – просто ответственно подойдите к уходу за кожей!
Будьте здоровы, красивы и счастливы!