Ноябрь – месяц, когда лето уже далеко, но природа всё ещё делится щедростью.

Видео дня

Это время яблок и груш, яркой хурмы и терпкого граната, первых мандаринов, которые уже пахнут зимой.

Всё, что остаётся в этот период, не случайно: это фрукты, созданные природой выносливыми, сладкими и насыщенными.

Яблоки

В ноябре яблоки - на пике. Летние сорта уже отошли, но именно сейчас созревают поздние - плотные, сочные, с глубоким вкусом, который формируется во время хранения.

Если вы ищете настоящий осенний вкус - сейчас самое время. Сахар в яблоках становится ярче, аромат насыщеннее, а кожура тоньше.

Выбирайте местные сорта: они лучше хранятся и имеют естественный баланс сладости и кислоты. В ноябре яблоко не просто фрукт, это основа сезона.

Груши

Ноябрь - последний месяц свежих груш. Те, что лежали после сбора урожая в сентябре, именно сейчас достигают лучшей текстуры: мягкие, ароматные, с лёгкой медовостью.

Стоит искать сорта, которые ещё не переспели: они сохраняют естественную сочность и нежность.

Груша - фрукт, созданный для неторопливого наслаждения: дайте ей "дозреть" день-другой при комнатной температуре. И она раскроется полностью.

Мандарины и цитрусовые

В конце октября - начале ноября на прилавках появляются первые мандарины. Они ещё не такие сладкие, как в декабре, но уже приносят ощущение праздника.

Первые цитрусовые самые ароматные: в них ещё много эфирных масел в кожуре, поэтому запах особенно живой и яркий.

В ноябре начинается "цитрусовый период" - время постепенно возвращать в рацион фрукты, богатые витамином C. Они помогают организму мягко перейти в холодный сезон.

Хурма

Самый заметный фрукт ноября. В это время она дозревает естественно, без тепличных хитростей.

Хурма быстро исчезает, но именно ноябрьская самая вкусная: насыщенно-сладкая, мягкая и с тёплым, "солнечным" ароматом.

Если попалась хурма с лёгкой терпкостью - дайте ей полежать день-два дома. В тепле она станет идеальной.

Гранат

Гранат появляется ещё в октябре, но настоящая зрелость приходит в ноябре. Именно сейчас зёрна становятся тёмно-рубиновыми, сладкими и сочными.

Этот фрукт символизирует завершение осени: плотный, характерный, и в то же время источник витаминов, когда свежих ягод уже нет.

Если хотите выбрать спелый гранат, ищите плоды с матовой, слегка подсушенной кожурой - это признак зрелости внутри.

Киви

Первые свежие партии этого фрукта появляются на прилавках именно в ноябре. Их вкус более естественный, чем у зимнего импорта.

Киви созревает постепенно, поэтому можно купить немного твёрдый и дать ему полежать дома несколько дней.

Этот фрукт идеально вписывается в холодный сезон: он освежает, заряжает витамином C и добавляет яркости в сдержанное осеннее меню.

Что ещё осталось от осени

Иногда ещё можно встретить поздний виноград, айву или даже инжир. Но это уже последние штрихи сезона. Такие фрукты редки, зато напоминают о щедрости осени, которая постепенно уходит.

Подытожим

Ноябрь - время, когда фрукты уже не соревнуются яркостью, зато приобретают глубину.

Яблоки и груши сохраняют вкус лета, хурма и гранат добавляют красок, а мандарины приносят предчувствие зимы.

Это месяц спокойного изобилия, когда стоит выбирать простое, зрелое и натуральное.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!