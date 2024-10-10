Где осенью получить бонусы на лекарства: сеть "1СА Аптека" запускает акцию по всей Украине
В сети 1СА Аптека с 10 октября по 13 ноября пройдет акция для клиентов по всей стране.
Каждый может выиграть 1000 бонусов на следующий чек. Для этого необходимо совершить покупку от 300 грн в аптеке.
По тысяче победителей будут выбирать рандомно еженедельно. Условные тысячи гривен поступят клиентам на их бонусный счет. Использовать их можно будет до конца года.
"Будем начислять максимальное количество бонусов с заботой о клиентах. Также в октябре ожидайте скидок в Хэллоуин на косметику и "черную" пятницу. Удовлетворение индивидуальной потребности клиента – наша основная задача", - сообщил маркетинг-директор компании Игорь Алгинин.
Общий призовой фонд в "1СА Аптека" составляет 5 000 000 бонусов.
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