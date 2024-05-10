Популярный гель алоэ вера: польза и применение продукта
Алоэ вера является чрезвычайно универсальным продуктом и компонентом для большинства средств по уходу за кожей и волосами. Его легко использовать, можно выращивать в домашних условиях и даже употреблять в пищу.
Как можно использовать гель алоэ вера на коже и каковы его свойства? Об этом узнавали в OBOZ.UA.
Заживление ран
Гель алоэ вера эффективно заживляет раны, убирает кровоподтеки и небольшие порезы. Гель алоэ вера можно наносить на промытую, сухую рану, после чего забинтовать и подождать результат.
Средство для умывания
Алоэ вера известно своим мягким действием, что делает кожу лица увлажненной, гладкой и ухоженной. Такой гель нужно наносить на кожу массирующими движениями в течение 2-3 минут, после чего тщательно смыть водой. Кроме того, для лучшего результата можно использовать тоник из геля алое и обыкновенной воды.
Уход за разными типами кожи
Такой уход универсально подходит для всех типов кожи. Его следует использовать для сухой кожи, чтобы питать ее, а также для жирной кожи, которой необходимо удалить избыток себума. Лучше всего такой гель работает вместе с водой, поэтому его можно использовать сразу после душа.
Маска для лица
Алоэ вера обладает антимикробными свойствами, помогающими при воспалениях и прыщах. Чтобы сделать маску против прыщей, следует смешать 1 столовую ложку геля алоэ вера со столовой ложкой меда и щепоткой корицы. Получившуюся смесь нужно нанести на лицо в проблемных зонах и оставить на 10 минут, после чего смыть водой. Делать такую маску следует делать дважды в неделю.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как можно использовать гель из алоэ вера.
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