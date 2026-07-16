Генетическое тестирование до рождения ребенка: "Лелека" и "ГенКод Диагностик" объявили о партнерстве

Многопрофильный медицинский центр "Лелека" начинает стратегическое партнерство с молекулярно-генетической лабораторией "ГенКод Диагностик". Компании планируют объединить многолетний опыт в сфере женского здоровья с современными технологиями молекулярной генетики.

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Об этом они сообщили в совместной публикации в Instagram.

Первым шагом трансформации стало назначение нового генерального директора медицинского центра "Лелека" – Андрея Правоторова. Он считает приоритетной задачей укрепление управленческой команды, внедрение современных подходов к менеджменту и объединение лучших практик обеих компаний.

"Для меня большая честь возглавить "Лелеку". Это бренд, который на протяжении многих лет формировал высокие стандарты медицинской помощи и заслужил доверие тысяч украинских семей. Моя задача – сохранить это доверие и помочь компании выйти на новый уровень развития", — отметил Андрей Правоторов.

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Примечательно, что бывший руководитель медицинского центра Валерий Зукин остается в "Лелеке" на должности директора. В центре его внимания по-прежнему будут медицинская часть и другие службы, отмечают в многопрофильной клинике.

Стоит отметить, что медицинский центр "Лелека" – единственное в Украине учреждение, аккредитованное Joint Commission International (JCI) – самой авторитетной международной организацией, которая считается "золотым стандартом" качества и безопасности медицинской помощи в мире.

В сотрудничестве с украинским экспертным центром генетических исследований нового поколения "ГенКод Диагностик", созданным в 2023 году, партнерство призвано создать полноценную экосистему сопровождения семьи: генетическое консультирование, планирование и ведение беременности, роды и дальнейшее наблюдение за здоровьем матери и ребенка.

"Для нас эта интеграция – это гораздо больше, чем корпоративное соглашение. Мы видим огромный потенциал в развитии современной украинской медицины и хотим инвестировать в те проекты, которые реально меняют качество медицинской помощи", – подчеркивает Александр Власишен, основатель и руководитель молекулярно-генетической лаборатории "ГенКод Диагностик".

Видение компании – создать единую экосистему, объединяющую современную лабораторную диагностику, генетические исследования, клиническую экспертизу и высокий уровень медицинского обслуживания. Именно такая модель является стандартом в ведущих центрах мира.

Новый генеральный директор медицинского центра "Лелека" Андрей Правоторов подытоживает: новый этап развития центра направлен на дальнейшие инвестиции в персонал, технологии и услуги, а также на развитие открытой корпоративной культуры – с акцентом на сохранение доверия тысяч украинских семей, которые уже более 10 лет обращаются в сеть.