Гинекологиня Наталья Силина рассказала, что потерпевшей обязательно необходимо сделать после изнасилования

Жертве изнасилования после трагического случая необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Кроме того, очень важно найти помощь среди ближайшего окружения, чтобы не потерять контакт с привычным миром.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Наталья Силина в программе "Звездный путь" на канале "Украина", комментируя ужасающие истории, произошедшие во время зверств российских оккупантов в Украине. Медик объяснила, как шаг за шагом действовать в такой ситуации.

"Когда есть сильное кровотечение – без медицинской помощи не обойтись. Если нет кровотечения – нужно омыть тело теплой водой, обработать раны хлоргексидином, мирамистином", – рассказала врач Наталья Силина.

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Специалист пояснила, что для профилактики нежелательной беременности после изнасилования важно запомнить правило: "Скорее в течение двух суток принять 100 мкг этинилэстрадиола с интервалом 12 часов. То есть суммарная доза должна составлять 200 мкг этинилэстрадиола".

Очень важно правильно рассчитать дозу препарата. По словам гинекологии, если на упаковке написано – 1 таблетка содержит 0.03 мг этинилэстрадиола, нужно выпить 4 таблетки за один раз и затем повторить. Если написано 0.02 мг этинилэстрадиола, необходимо выпить 5 таблеток за один раз и через 12 часов повторить.

"Например, "Линдинет 20" содержит 0.02 мг (т.е. 20 мкг) этинилэстрадиола. Необходимо выпить 5 таблеток. Препарат "Белара" содержит 0.03 мг (30 мкг) этинилэстрадиола, поэтому – 4 таблетки", – уточнила Силина.

Кроме того, очень важно пить много воды, потому что любые синтетические эстрогены повышают вязкость крови. По словам врача, необходимо как можно скорее добраться до специалиста, но если нет такой возможности, помыться, лечь в позу эмбриона, обнять себя, сказав: "Сейчас все кончилось", принять успокоительное и поговорить с кем-то, чтобы не потерять контакт с окружающими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе расследований зверств российских военных во время оккупации отдельных территорий Украины выявились многочисленные факты изнасилований, насилия украинских женщин, подростков и даже детей. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.